Radolfzell VfK Eiche betrachtet Ringen als Schule des Lebens

Der neue Radolfzeller Ringerverein VfK Eiche sieht sich als Wertegemeinschaft. In familiärer Atmoshäre will er junge Talente zu gestandenen Sportlern entwickeln.

Durch Sport etwas zu erreichen, gelingt nicht jedem. Einer, der es geschafft hat, ist Artur Pinsack vom neu gegründeten VfK (Verein für Kraftsport) Eiche Radolfzell. Der 17-jährige Schüler des Hegaugymasiums aus Singen war nach Angaben seiner Trainer früher klein, dick und schüchtern. Seit Januar trainiert der Jugendliche beim neuen Ringerverein in Radolfzell. Er hat viele Sportarten ausprobiert und kam durch seinen besten Freund schließlich darauf, Ringer zu werden. "Früher war ich sehr schüchtern. Das soziale Umfeld und die Kameradschaft hier haben mir geholfen", erklärt er im Gespräch. Wenn die Trainer mal nicht da sind, übernimmt er sogar manchmal die Leitung des Trainings. Bevor er nach Radolfzell kam, war er in Singen aktiv. 2014 wurde er deutscher B-Jugendmeister und vorige Woche besiegte er bei einem Turnier den aktuellen deutschen Vizemeister. Auch Jungringer Dominik Stadler hat sich gut entwickelt. Der 14-Jährige wurde dieses Jahr deutscher B-Jugendvizemeister. "Mein Herz hängt am Ringen. Ich investiere einen Großteil meiner Freizeit dafür", erklärt er seine Begeisterung für den Sport. Das Ringen hat für ihn sogar mindestens denselben Status wie die Schule. Schließlich will er mal Profi werden.

Im Verein, so Vorsitzender Egon Bader, gehe es eben nicht nur um Sport, sondern auch um Werte. Kameradschaft werde ganz groß geschrieben, so der 54-jährige Kaufmann aus Radolfzell. "Ich habe von vielen Fällen gehört, in denen das Ringen geholfen hat, junge Menschen von der Straße fernzuhalten und ihnen Halt und Struktur zu geben. Die Jungs werden hier zu einer Einheit geformt, die zusammenhält. Es ist zudem eine Weisheit fürs Leben, an stärkeren Gegnern zu wachsen und nicht aufzugeben", meint Egon Bader.

Die Geschichte des VfK Eiche Radolfzell ist eine junge. Vorsitzender Egon Bader gründete zusammen mit den Trainern Simon Rebholz und Dawid Sollich Ende 2016 den Verein. Die Idee wuchs aus einer unbefriedigenden Situation des regionalen Ringersports heraus. Der Ringerverein in Konstanz konnte nicht mehr trainieren. Die Wessenberghalle wurde Ende 2015 mit Flüchtlingen belegt. Die Ringer wechselten deshalb nach Singen. Dort seien aber, so Egon Bader, die Strukturen und die Jugendförderung nicht gut gewesen. Anlass genug für die Sportsmänner, einen neuen Verein aus der Taufe zu heben. Am Samstag, 16. September, will sich dieser nun offiziell in der Teggingerhalle in der Schützenstraße 16 vorstellen. Ab 15 Uhr sind dazu Vertreter der Stadt und der Sponsoren genauso geladen wie interessierte Bürger.

Im VfK Eiche Radolfzell trainieren derzeit 37 Schüler und zehn Erwachsene aus verschiedenen Nationen. Vor allem Osteuropäer sind in diesem Sport stark vertreten. "Die wachsen da rein, das ist deren Kultur. Ein Olympiasieger ist in Osteuropa ein Nationalheld. Bei uns ist das Ringen weniger präsent", erklärt der Vorsitzende. Dreimal die Woche trainieren vor allem viele Russen, Polen und Deutsche. Flüchtlinge sind nicht anzutreffen. "Die haben das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, dass es hier so einen Verein gibt. Da werden sicher noch welche kommen", denkt Egon Bader. Er ist überzeugt, dass Integration durch Sport gelingen kann.

Die Trainer Simon Rebholz und Dawid Sollich haben das Sagen auf der Matte. Mit lauter Stimme leiten sie das Training. Jeder wird mit Handschlag begrüßt und zum Training läuft motivierende Musik. Es herrscht ein Wir-Gefühl. Simon Rebholz ist mit Herzblut bei der Sache. Der gelernte Bäcker aus Konstanz trainiert die Jungs gerne. Der ehemalige Bundesligaringer liebt den Sport und das Gemeinschaftsgefühl. Auch abseits der Ringkampfmatte versteht man sich als große Familie, die offen ist für neue Mitglieder.

Die Eiche als Symbol

Der Verein für Kraftsport (VfK) Radolfzell ist Ende 2016 gegründet worden. Die Eiche im Vereinsnamen war die Idee des polnischen Trainers Dawid Sollich. In dessen Heimat ist die Eiche ein Symbol der Stärke. Die Trainer Simon Rebholz und Dawid Sollich waren selbst erfolgreiche Ringer. 84 Mitglieder hat der VfK derzeit. Sein Motto: Durch Spaß zum Erfolg. Trainiert wird dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Teggingerhalle.

Informationen zum Verein: www.vfk-eiche.de