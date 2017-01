Radolfzell Vermisster aus Immendingen wurde am Bahnhof Radolfzell gesehen

Ein Vermisster aus Immendingen wurde wohl am Dienstagnachmittag in der Bahnunterführung in Radolfzell gesehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der 60-jährige Daniel Jamros aufgefallen ist.

Seit Mittwoch, 11. Januar, wird der 60 Jahre alte Daniel Jamros aus Immendingen vermisst. Er verließ gegen 8 Uhr seine Wohnung zu Fuß, kaufte wenige Minuten später noch im Edeka-Markt in Immendingen ein und ist seither vermisst. Eine Zeugin will ihn am Dienstagnachmittag in der Bahnunterführung in Radolfzell gesehen haben. Bei Jamros liege eine akute Eigengefährdung vor, berichtet die Polizei. Der Mann ist Diabetiker und auf Medikamente angewiesen. Mantrailer-Hunde verloren seine Spur am Bahnhof Immendingen. Es ist davon auszugehen, dass sich Daniel Jamros in einer hilflosen Lage befindet.

Daniel Jamros ist 60 Jahre alt, 176 cm groß, normale Statur, Augenfarbe grün. Vermutlich trägt er einen grauen drei-Tage-Bart. Er hat dunkle, glatte Haare mit Geheimratsecken. Bekleidet war er mit einem hellblauen Basecap, einer dunkelroten/weinroten Steppjacke, darunter dunkelblauer Pullover mit zwei weißen Querstreifen über die Brust verlaufend, schwarze Hose mit Seitentaschen. Der Vermisste trägt einen dunkelblauen Rucksack bei sich.

Wer Daniel Jamros gesehen hat oder weiß, wo er sich befindet, wird darum gebeten, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat Tuttlingen, Telefon 07461/941-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle (Notruf 110) in Verbindung zu setzen.