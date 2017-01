Radolfzell Verkleidet durch die Straßen Radolfzells

Nicht nur im Ortsteil Markelfingen, sondern auch in der Kernstadt laufen die Vorbereitungen für die Fasnacht

Das neue Jahr hat begonnen und die Fasnacht naht: Ein Höhepunkt für Groß und Klein wird auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Fasnachtsumzug durch die Radolfzeller Altstadt sein. Laut einer Pressemitteilung der Narrizella Ratoldi findet er wie gewohnt am Fasnachtssonntag statt, der in diesem Jahr auf den 26. Februar fällt. Die Narrizella Ratoldi, als Veranstalter des Umzugs, ruft deshalb Familiengruppen, Freundeskreise, Vereine, Musikgruppen, Kindergärten, Schulen aus Radolfzell, den Ortsteilen, aber auch von den Hörigemeinden zur Teilnahme auf. Wie in den Vorjahren soll auch diesmal wieder ein bunter, fröhlicher Lindwurm durch die Gassen ziehen. Wer also sein Häs noch nähen will, sollte sich laut der Pressemitteilung schnell über sein Motto Gedanken machen und loslegen.



Wer sich mit seiner Gruppe zum Umzug anmelden möchte, kann dies über die Narrizella-Homepage www.narrizella-ratoldi.de tun. Fragen zur Veranstaltung am Fasnachtssonntag können über die Mailadresse info@narrizella-ratoldi.de gestellt werden. Die schönsten Häser und Mottos der Umzugsteilnehmer werden laut der Pressemitteilung direkt im Anschluss an den Umzug auf dem Marktplatz in Radolfzell prämiert.