Radolfzell Verkehrskonzept auf der Mettnau: Weniger Autos sind das Ziel

Nach dem Willen der Stadtverwaltung und der Stadträte sollen Besucher auf den Shuttle-Bus umsteigen. Zudem soll ein Parkleitsystem entwickelt werden. OB Martin Staab will die langfrist-Vision einer autofreien Mettnauspitze zum Ziel erklären, das halten die Stadträte aber für übertrieben.

Radolfzell – Am liebsten hätten's die Radolfzeller so: Die Mettnau ohne Verkehr oder zumindest ohne parkende Autos – aber das eigene würde man schon gerne nutzen, wenn es mit Kind, Gummiente und Luftmatratze ins Strandbad geht. Da die Realität sich manchmal nur schwerfällig an die eigenen Wünsche anpasst, befasste sich nun der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik mit dem Thema.

Die Analyse brachte die nötige Klarheit über die Fakten. Tatsache ist, dass es kein generelles Problem mit der Verkehrsbelastung auf der Mettnau gibt. 350 Stellplätze gibt es auf der Halbinsel, die an den meisten Tagen nicht voll besetzt sind. An Spitzentagen, an denen viele Gäste von außerhalb anreisen, um das Strandbad zu besuchen, liege die Auslastung in vielen Straßen bei mehr als 60 Prozent, so das Ergebnis eines Verkehrsgutachtens, das die Stadtverwaltung in Auftrag gab. In der Nähe des Strandbads gab es an diesen Tagen etliche Falschparker. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass an den Spitzentagen etwa 100 Stellplätze auf der Mettnau fehlen.

Einig waren sich Verwaltung und Gemeinderäte darin, dass man wegen der schwierigen Verkehrslage an den Spitzentagen etwas unternehmen müsse. Der Vorschlag: Kurzfristig müsse man mit Anreizen dafür sorgen, dass der Shuttle-Bus verstärkt genutzt werde. Zudem wolle man ein flexibles Durchfahrtsverbot einrichten, das nur an Spitzentagen gelten solle und bei dem die Autofahrer auf die Parkplätze außerhalb der Mettnau dirigiert werden sollten. Mittelfristig gelte es, für ausreichend Parkraum im Stadtgebiet zu sorgen und mit einem Parkleitsystem den Verkehr von der Mettnau weg zu steuern. Eine Vision wollte Oberbürgermeister Martin Staab auch platziert sehen: Für das Jahr 2025 gab er das Ziel der autofreien Mettnauspitze aus.

Bei der Einigkeit in Bezug auf mittelfristige Maßnahmen blieb es im Verlauf der Diskussion, bei Staabs Vision hingegen wollten die Stadträte nicht folgen. Ein klares "Nein" formulierte Christof Stadler im Namen der CDU-Fraktion zum "Aussperren" der Radolfzeller von der Mettnauspitze an verkehrsreichen Tagen. Die Möglichkeit, den Parkplatz beim Strandcafé zu nutzen, sei für ältere Radolfzeller wichtig. Auch das Ziel der autofreien Mettnau fiel durch: "Wegen drei bis vier Sonntagen die Mettnau autofrei zu planen, halte ich für verfrüht." Waltraud Fuchs (FGL) hingegen lobte das Konzept: "Ich würde die konsequente Umsetzung der Maßnahmen unterstützen." Norbert Lumbe (SPD) plädierte dafür, besser über den Shuttle-Bus zu informieren. Walter Hiller (FW) betonte die Notwendigkeit eines Parkleitsystems. Ziel sei es, dass keiner mehr auf die Mettnauspitze herausfahre, wenn angezeigt werde, dass alle Plätze belegt seien. Außerdem wünschte sich Hiller, die Shuttle-Linie zunächst auf ein Jahr zu begrenzen: "Auch der Bus kostet uns." Martin Staab antwortete, dass die Planung eines Parkleitsystems zwei bis drei Jahre brauche. Sofort könne man aber die Leitung des Verkehrs an Spitzensonntagen durch Verkehrskadetten organisieren. "Wir suchen schon nach Personal."

Schließlich einigten sich die Ausschussmitglieder auf einen Kompromiss: Mittelfristig soll die Entwicklung des Parkleitsystems Priorität haben. Über den Shuttle-Bus und seine Auslastung erhalten die Stadträte regelmäßig Bericht, das Shuttle-System soll beständig verbessert werden. Als Ziel wird die autofreie Mettnauspitze nicht mehr formuliert, als Option soll die Idee geprüft werden. Bei einer Gegenstimme stimmten die Stadträte dem Konzept zu.

Was sich auf der Mettnau ändern soll