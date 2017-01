Radolfzell/Konstanz Vereinsforum gibt Tipps zur Pressearbeit

SÜDKURIER und Volkshochschule beraten Vereine und Initiativen in einem Vereinsforum am 14. Januar über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

In einem gebührenfreien, Vereinsforum von SÜDKURIER und Volkshochschule wird Vorständen und Verantwortlichen von Vereinen und Initiativen aus dem ganzen Landkreis am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 14 Uhr in den Räumen der VHS Konstanz, Katzgasse 7, die Möglichkeit gegeben, sich zu Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu informieren. Das Vereinsforum wird durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Nach kleinem Frühstück und Begrüßung stehen diese drei Seminare zur Auswahl.

Verein 2.x – Ohne social media wird das nix: Ralph J. Schiel, Geschäftsführer der „Werteagentur naturblau“ befasst sich mit dem Thema, welche Vorteile neue Medien für die Vereinsarbeit bringen. Welche Medien sind geeignet, um die interne Kommunikation zu erleichtern, bestehende Mitglieder zu binden und neue Mitstreiter zu gewinnen? Was gibt es aktuell an neuen Medien und wie kann man diese nutzen ohne tiefgreifende Fachkenntnisse und mit überschaubarem Zeitaufwand?

Texte, die wirken: Viele Vereine und Verbände möchten ihre Angebote, Veranstaltungen oder sportlichen Leistungen gerne in der Presse darstellen oder dafür werben. Doch was sind die wichtigsten Punkte, die hierbei beachtet werden müssen? Der Leiter der Lokalredaktion Konstanz des SÜDKURIER, Jörg-Peter Rau, gibt in seinem Schreibtraining mit praktischen Übungen Hinweise, wie eine Pressemitteilung aussehen muss.

Fotos, die Eindruck machen: Gute Digitalfotos sind beliebt in den Redaktionen. Der freie Journalist Gerald Jarausch zeigt, was ein gutes, aussagekräftiges Foto ausmacht. Da oft Personen abgebildet sind, stellt sich die Frage, wie sich eine Veröffentlichung mit den Persönlichkeitsrechten vereinbaren lässt. Auch bei falscher oder fehlender Urheberbenennung oder bei einer Nutzung über die Lizenz hinaus drohen teure Abmahnungen.

unter Angabe des gewünschten Kurses ist unbedingt erforderlich, es gibt noch wenige freie Plätze. Telefonnummer: (0 75 31) 598 10, Internet: www.vhs-landkreis-konstanz.de