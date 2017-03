Radolfzell Verein plant neue Wohnformen in Radolfzell

Bei einem Infoabend des Vereins Wohnen in Radolfzell sprechen 25 Interessierte über ein Bauprojekt, das zukunftsweisend sein könnte. Dafür stehen vier Grundstücke zur Wahl.

Es klang fast wie im Märchen und setzte doch ein Zeichen gegen die fortschreitende Vereinzelung in der Gesellschaft: Zum zweiten Informationsabend des Vereins Wohnen in Radolfzell (WiR) zusammen mit der Planungsgesellschaft und dem Karlsruher Architekten und Kaufmann Rainer Kroll kamen 25 Interessierte und Mitglieder im Mehrgenerationenhaus zusammen, die sich zum Teil noch gar nicht kannten, um zukünftig in Radolfzell oder Umgebung ein Gebäude mit mehreren Wohnungen gemeinsam und selbstbestimmt zu planen und zu bauen. Mitglieder wie auch Interessierte im Alter von 29 bis 79 Jahren erschienen – viele waren um die 60 Jahre alt –, stellten sich vor und nannten ihre Gründe, warum sie das Projekt interessiert: Vom Wohnen zu einem vernünftigen Preis war da die Rede, ein gemeinsames Leben mit anderen Generationen, weil die eigenen Kinder weit weg wohnten, lebhaftes Wohnen im Alter und auch Wohnraum für Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben. Ein gewisses Erstaunen lag im Raum, als wildfremde Menschen sich einfach so gegenseitig vorstellen sollten – aber genau das sei, so Rainer Kroll, eine wichtige Voraussetzung für das Projekt.

Kroll, der mit seiner Frau in dem Wohnprojekt „Quartier am Albgrün“ in Karlsruhe zu Hause ist, und schon viele solcher Projekte, etwa in Freiburg und Tübingen, begleitete, kennt Vorteile und Schwierigkeiten solcher Projekte. Viele Menschen beteiligen sich, viel gibt es zu entscheiden und Mut ist gefordert. Nicht nur der Mut, viel Geld zu investieren, sondern auch der soziale Mut, sich auf andere Menschen einzulassen, wenn man seinen neuen persönlichen Wohnraum plant: gemeinsam planen, umsetzen, Konflikte austragen und Erfolge feiern. Viele Fragen kamen an dem Abend auf, und Kroll stand Rede und Antwort. Die Bauzeit inklusive der Projektplanung dauere ungefähr drei Jahre, sagte er. Finanziert werden die Wohnungen über die Planungsgesellschaft GbR nach verschiedenen Modellen, je nach dem, ob jemand sich für eine Eigentums-, Genossenschafts- oder Mietwohnung entscheidet. Bei maximal 12 bis 15 Parteien in einem Gebäude behält der Einzelne noch den Überblick, wer hier wohnt. Außerdem müssten fünf Prozent des Kapitaleinsatzes für Gemeinschaftsräume wie ein Café, Geschäfte, vielleicht für ein Gesundheitshaus, aufgebracht werden.

Geplant ist, sich in drei bis vier Monaten für ein Grundstück zu entscheiden, nachdem am Samstag die vier Grundstücke besichtigt worden waren. Eines liegt in der Innenstadt, eines am Stadtrand und eines in einer umliegenden Gemeinde. Mit gespannter Aufmerksamkeit hörten die Anwesenden zu. Konkrete Fragen, wo gebaut wird, wer alles mitmacht, was genau gebaut wird und wie das dann aussieht, konnte Kroll nicht beantworten, da sich die Antworten erst im Prozess der Planung und des Bauens ergeben werden. Es dürfte kein Projekt von der Stange werden und man wird sich noch oft treffen, bis das Bauen beginnen kann.

Gemeinsames Projekt

Große Wohnprojekte, gemeinsam gebaut, sind – im Hinblick auf den demografischen Wandel – heute keine Seltenheit mehr. Der Verein Wohnen in Radolfzell (WiR) und die Planungsgesellschaft wollen so ein Großprojekt planen und umsetzen und luden zum zweiten Informationsabend ein. Als erfahrener Architekt und Bewohner eines solchen Projekts in Karlsruhe, rief Rainer Kroll zum Mitmachen auf. Jeden zweiten Montag im Monat findet um 19 Uhr im Fino ein Stammtisch-Treffen statt. (chg)