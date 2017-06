Radolfzell Unterführung am Bahnhof erhält einen neuen Anstrich

Unterführung am Bahnhof erhält einen neuen Anstrich

Der Tunnel am Bahnhof wird neu gestrichen. Die Unterführung soll eine saubere Atmosphäre verbreiten. Die Bahn beteiligt sich an den Kosten

Radolfzell – Der Gemeinderatsbeschluss zur Neuorientierung bei der Seetorquerung hat für Technischen Betriebe der Stadt Radolfzell (TBR) Folgen. Da die Bahnunterführung auf noch unbestimmte Zeit weiter bestehen wird, muss sie von dem städtischen Betrieb vorerst weiter so unterhalten werden wie bisher. Damit das aufgeräumte und saubere Ambiente bis zu einer eventuellen Änderung erhalten bleibt, werden der gesamte Tunnel und die Aufgänge zu den Bahnsteigen jetzt von Mitarbeitern des TBR neu gestrichen.

Den Anfang hat der Ausgang zum See gemacht, was schlichtweg in der Witterung begründet ist. Weil Mitte der Woche Regenschauer wahrscheinlicher werden, hat man im Außenbereich begonnen. Der Farbton ist gegenüber der Vorgängerfarbe leicht verändert worden. Ein Grauton ersetzt das Beige, das bisher dort anzutreffen war. Das hat auch pragmatische Gründe. Man erhofft sich dadurch eine etwas geringe Schmutzanfälligkeit. Im Tunnel selbst wird wieder weiß gestrichen, um die ohnehin dunklen Lichtverhältnisse nicht noch zu verschlechtern.

Etwas aufwändiger werden die Arbeiten im Fahrradtunnel auf der Seeseite ausfallen. Dort sorgt Feuchtigkeit in den Wänden für abblätternde Farbe. An den Stellen muss zunächst der Putz ersetzt werden, bevor neu gestrichen werden kann. Damit die Unterführung wieder ein ansprechendes Äußeres erhält, hat die Stadtverwaltung die Bahn um Kooperation gebeten. Sie wird die Kosten für die noch zu streichenden Aufgänge übernehmen.

Wie hoch die Kosten insgesamt ausfallen, vermag man im Vorfeld noch nicht zu sagen, wie jetzt die Pressestelle der Stadt Radolfzell auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte. Die Arbeiten sollen in dieser Woche weitgehend fertig gestellt werden. Damit präsentiert sich die Unterführung zum Konzertwochenende am Konzertsegel in neuem Glanz. Die Aufgänge zu den Bahnsteigen werden erst nach Pfingsten neu gestrichen, wie Mitarbeiter der TBR erklärten.