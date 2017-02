Radolfzell Unter der Fuchtel des Überwachungsstaats

Zur Kaiserzeit konnte von Freizügigkeit keine Rede sein. Der Blick in den Militärpass eines Einheimischen zeigt das eindrücklich.

Das Wort „Freizügigkeit“ ist heute in aller Munde. Dass man sich innerhalb der Europäischen Union ungezwungen und unkontrolliert in alle Himmelsrichtungen bewegen kann, ist für die heutige Generation selbstverständlich. Weltweit können Urlaube verbracht und Geschäftsreisen unternommen werden, wobei man höchstens ein in der Regel leicht erhältliches Visum beantragen muss. Wie sehr das in Deutschland auch einmal völlig anders war, kann man anhand eines historischen Dokuments aus dem Jahr 1880 ersehen: Der Militärpass des damals in der Bodenseeregion lebenden Wilhelm Anton Frick erzählt eine Geschichte fehlender Freizügigkeit.

Das Dokument stammt aus dem Fundus von Walter Binder aus Radolfzell. Binder, das sei vorweggeschickt, ist den Lesern des SÜDKURIER kein Unbekannter. Man darf ihn als Privatsammler historischer Schriftstücke und Gegenstände bezeichnen. So hatte der SÜDKURIER 2009 das Vergnügen, an dieser Stelle eine Prachtausgabe von Victor von Scheffels „Gaudeamus“ („Lieder aus dem Engern und Weitern“) vorstellen zu können. Walter Binder hatte dem Südkurier seinerzeit diese herrliche Studentenlieder-Sammlung zur Verfügung gestellt. Ein Jahr später griff er erneut in den Fundus seiner Sammlungen und stellte Volkshochschule und Volksbank für eine Ausstellung ein 140 Jahre altes Poesiealbum seiner Großmutter Sophie Frick, geb Sättele, aus Konstanz zur Verfügung. Unter dem Titel „Poesie zur freundlichen Erinnerung“ wurden in der Ausstellung in den Volksbankräumen auch noch andere Schriftstücke und Gegenstände aus Binders persönlichem Besitz gezeigt. Zum Thema Freizügigkeit hat Walter Binder also jenen Militärpass von 1880 als historisches Anschauungsmaterial zu bieten.

Es handelt sich um den Militärpass seines Großvaters Wilhelm Anton Frick, des Ehemanns eben jener zuvor genannten Sophie Frick, geborene Sättele. Dem Ausweis ist zu entnehmen, dass es Frick bis zum Unteroffizier beim Feld-Artillerie-Regiment Nr. 31 brachte.

Auf der Seite mit der Überschrift „Nationale des Buch-Inhabers“ ist vermerkt, dass Frick am 15. Juni 1862 „zu Kadelburg, Verwaltungsbezirk Waldhut, Bundesstaat Großherzogthum Baden“ das Licht der Welt erblickte. Als „Stand oder Gewerbe“ ist Kaufmann angegeben, Frick war katholisch und nicht verheiratet. Am 6. Oktober 1880 zog er als „dreijährig Freiwilliger“ den „bunten Rock“ an. Unter „Feldzüge und Verwundungen“ ist zu seinem Glück nur vermerkt, dass er 1880 wegen einer Mandelentzündung behandelt werden musste und 1882 wegen eines Huftritts ins Gesicht. Die Feldhaubitzen waren seinerzeit noch mit Pferden bespannt, von denen eines vermutlich ausgeschlagen und Frick ins Gesicht getroffen hatte. Pünktlich nach drei Jahren wurde Frick zur „Reserve nach Karlsruhe“ entlassen. Später wechselte er dann altersbedingt in den sogenannten Landsturm.

Aktive Reserve und Landsturm unterlagen einer strengen Überwachung. Sie wurden auch keineswegs schlichtweg ins Zivilleben entlassen, sondern galten auch nach Beendigung der Dienstzeit lediglich als „beurlaubt“. Wie sie sich in dieser Zeit zu verhalten haben, ist einem ausführlichem, dem Militärpass angehefteten Textteil zu entnehmen, der überschrieben ist mit: „Bestimmungen für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes“. Man wurde nach der Entlassung lückenlos ständig überwacht beziehungsweise von einem Bezirksfeldwebel an den nächsten weitergereicht (siehe Infokasten). Was dies im einzelnen für den „Beurlaubten Wilhelm Anton Frick“ bedeutete, ist den „Meldungen und Beurlaubungen“ am Schluss des Militärpasses zu entnehmen. Am 27. September 1883 nach Karlsruhe entlassen, begann für Frick ein recht bewegtes Wanderleben. Zunächst meldete er sich beim Bezirksfeldwebel in Weinheim, dann bei dem von Heidelberg. Dann wanderte er nach Lahr ab und von dort aus nach Petershausen, dem heutigen Konstanzer Stadtteil. Auch hier hielt es ihn nicht lange. Es zog ihn wieder zurück an den heimatlichen Hochrhein, wo ihm der Bezirksfeldwebel von Lörrach die Stadt Säckingen als Aufenthaltsort bescheinigte. Nach kurzem Aufenthalt in Murg zog es ihn nach Unteruhldingen und von dort erneut nach Konstanz, wobei ihm der zuletzt genannte Umzug von einem Bezirksfeldwebel Eichem aus Stockach bescheinigt wurde.

Im Juli 1900 erfolgte der letzte Vermerk in dem Militärpass, Frick meldete sich in Konstanz ab und zog nach Emmendingen, wo seine Ankunft am 6. Juli 1900 vom zuständigen Bezirksfeldwebel aus Freiburg bestätigt wurde. Wilhelm Anton Frick war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt. 14 Jahre später brach die sogenannte Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts aus, der Erste Weltkrieg. Frick war zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 52 Jahre alt. Bleibt zu hoffen, dass ihm deswegen der Kriegsdienst erspart blieb.

Ständig im Visier

Die vom Militärdienst Entlassenen wurden in der Kaiserzeit ständig vom Staat überwacht. Wer umziehen wollte, hatte das seinem örtlich zuständigen Bezirksfeldwebel mitzuteilen, wie es in den damaligen Militärpässen ­genauestens aufgeschrieben war. Wenn man nur verreisen wollte, hatte man dies dem Bezirksfeldwebel ebenfalls mitzuteilen und dabei eine dritte Person zu bennnen, die während der Abwesenheit „etwaige Ordres“ an den Verreisten weiterleiten konnte. Was mit Letzterem gemeint ist, liegt auf der Hand und ist auch der Hintergrund dieser peinlich-genauen Überwachung: Im Fall einer Mobilmachung wollte man die Reservisten schnell erreichen können.(ex)