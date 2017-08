Radolfzell Unser Dorf hat Zukunft: Möggingen will mehr als nur Blumen an den Fenstern

Unser Dorf hat Zukunft: Möggingen will mehr als nur Blumen an den Fenstern

Der Radolfzeller Ortsteil Möggingen qualifiziert sich beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" für die Austragung auf Landesebene. Engagierte Bürger und ein sehr umtriebiger Ortsvorsteher wollen das Dorf aktiv entwickeln und gestalten. Mitmachen hat in Möggingen lange Tradition.

Radolfzell-Möggingen – Die Größe eines Ortes sagt absolut nichts über seine Lebensqualität aus. Auch wenn Möggingen der Kleinste der Radolfzeller Ortsteile ist, sind die Mögginger selbst sehr engagiert, wenn es darum geht, ihren Ort mit Leben zu füllen. Das dies ein Konzept der Zukunft ist, davon sind Ortsvorsteher Ralf Mayer und Ralf Stolz, Bürger und Hauptgeschäftsführer des BUND Baden-Württemberg mit Sitz in Möggingen, felsenfest überzeugt. Um wieder etwas mehr Schwung und Struktur in die verschiedenen Pläne, Vorhaben und Projekte des Dorfes zu bringen, hat sich Möggingen beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgelobt wird, beworben. Der Wettbewerb läuft noch bis 2019 und Möggingen liegt gut im Rennen. Für den Landeswettbewerb konnte das 850-Seelen-Dorf bereits durchsetzen. Als einer von zwei Siegern wird Möggingen den Regierungsbezirk Südbaden auf Landesebene vertreten. Der zweite Gewinner ist Fröhnd im Landkreis Lörrach.

"Uns ist es wichtig in die Zukunft zu schauen und herauszufinden, wo stehen wir und wo soll es hingehen", sagt Ortsvorsteher Ralf Mayer. Aber gemeinsam mit den Bürgern. "Wir wollen nicht an den Leuten vorbeiplanen", betont er. Am 19. November ist eine Dorfwerkstatt geplant, zu der alle Mögginger eingeladen sind. "Wir freuen uns über jeden der kommt", sagt Ralf Stolz, der einen Arbeitskreis zum Thema Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen leitet. Aus vier Arbeitskreisen wurden für den Wettbewerb Konzepte für die Dorfentwicklung erarbeitet. Diese sind dann der Jury, die Ende Juli im Dorf zu Besuch war, überreicht worden.

Sven Jochem, Professor für den Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz leitet den Arbeitskreis soziale und kulturelle Aktivitäten, Architekt Hans Thoma den Arbeitskreis Baugestaltung und Siedlungsentwicklung und Gernot Segelbacher, Professor am Lehrstuhl für Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Universität Freiburg, leitet den Arbeitskreis Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Das sind die Auswahlkriterien, auf die es beim Wettbewerb ankommt.

Neben dem schon umgesetzten, wollen die Arbeitsgruppen die Themen Nahversorgung, Leben im Alter, ein Nabu-Informationsstand und eine neue Toilettenanlage am Dorfplatz voranbringen. Ein Geldpreis steht beim Wettbewerb nicht im Vordergrund. "Der ideelle Wert einer solchen Auszeichnung ist viel größer", sagt Ortsvorsteher Mayer. Bis 1991 hieß der 1961 von Graf Lennart Bernadotte ins Leben gerufene Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden". Damals ging es vornehmlich um schöne Blumenbepflanzung. Diesem etwas angestaubten Image sollte die Namensänderung entgegenwirken. Und auch Möggingen will mehr erreichen als blühende Geranien auf dem Fenstersims des Rathauses. "Wir gehen mit einem gewissen Sportsgeist rein und wollen natürlich gut abschneiden", sagt Ortsvorsteher Ralf Mayer. Im nächsten Jahr geht der Wettbewerb dann weiter.

Doch um herauszufinden, wie Möggingens Zukunft aussehen könnte, ist es wichtig, in die Vergangenheit des Dorfes zu blicken. Eigeninitiative und Bürgerengagement sind in Möggingen viele Jahre Teil des täglichen Dorflebens. Alles begann mit dem Dorfplatz, damals 2008 noch eine zugewucherte Fläche mit ein paar Parkplätzen in der Dorfmitte. Um diesen Platz neu zu gestaltet, wurde damals ein Dorfentwicklungskonzept aufgestellt. Der zentrale Platz vor der Kirche sollte ein offener Treffpunkt und Ort für Veranstaltungen und Feste werden, darauf hatte man sich schnell geeinigt. Mit Fördergeldern aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurde schließlich der Dorfplatz von Grund auf saniert. Dazwischen feierten die umtriebigen Mögginger ihr 1150. Dorfjubiläum mit einer fulminanten Aufführung eines selbst geschrieben Stücks "Die indische Prinzessin" und brachten eine umfassende Dorfchronik heraus.

Es sind vor allem die Bürger, die diese Projekte tragen, entwickeln und mit viel Engagement zum Erfolg führen. 2011 gründete sich der Backhäusleverein, der jeden ersten und dritten Samstag zum offenen Backen auf den Dorfplatz einlädt. In Ermangelung eines Vereinsheims wird das Rathausstüble im Wechsel von den ansässigen Vereinen betrieben und individuell mit Leben gefüllt. Das Kinderhaus bringt nicht nur Mögginger Kindern viel Freunde, sondern auch Kindern aus Radolfzell, der Höri und dem Bodanrück und deren Eltern, die zum Teil auch am Dorfleben teilnehmen. Und beim Radolfzeller Stadtjubiläum war die Lebend-Schachpartie "Matt am Nachmittag" eines der herausragenden Bürgerprojekte. Möggingen hat also nicht nur Zukunft, sondern auch eine bewegte Vergangenheit.

Doch darauf wollen sich Ralf Mayer und Ralf Stolz nicht ausruhen. "Wir wollen den Wettbewerb als Rückenwind nutzen für die Projekte, die noch anstehen", sagt Ralf Stolz.

Zum Wettbewerb

Neben den beiden Gewinnergemeinden für den Regierungsbezirk Südbaden, Möggingen und Fröhnd, wird im September der dritte Landesteilnehmer für den Regierungsbezirk Freiburg im September im Ortenaukreis gekürt. Es ist der 26. Wettbewerb, der im Drei-Jahres-Turnus ausgetragen wird. Beim 25. Wettbewerb haben 2400 Gemeinden mit einer Größe bis zu 3000 Einwohnern mitgemacht. Aus Baden-Württemberg hatten sich bisher 7800 Gemeinden beworben. Zu gewinnen gibt es Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze. (ans)