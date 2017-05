Radolfzell Unfall wegen Bus? Polizei sucht Zeugen

Ein Busfahrer und eine Autofahrerin machen widersprüchliche Angaben zur Frage, wie es zu einem Unfall in der Güttinger Straße gekommen ist.

Der Unfall geschah laut der Pressemitteilung der Polizei am Sonntag gegen 9.20 Uhr in der Güttinger Straße. Demnach wollte der 60 Jahre alte Fahrer eines Busses, der in Richtung Milchwerk unterwegs war, nach links in die Schiesserstraße abbiegen. Nach eigenen Angaben habe er sich Richtung Fahrbahnmitte eingeordnet, heißt es in der Meldung.



Eine ebenfalls 60 Jahre alte Autofahrerin gab laut der Mitteilung hingegen an, der Bus habe so weit in ihre Fahrspur geragt, dass sie nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.



Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild, der Schaden beträgt laut der Mitteilung zusammen etwa 5500 Euro. Der Busfahrer sei nach dem Vorfall zunächst weitergefahren, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizisten hätten ihn aber bald ermittelt.



Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben machen und auch keine Fahrgäste im Bus gewesen seien, bittet die Polizei in Radolfzell um Zeugenhinweise unter Telefon (077 32) 950 66 0.