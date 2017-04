Radolfzell Unerwartet große Gruppe lustwandelt in Scheffels Paradies

Die Scheffelkennerin Gertrud Graf führt auf den Spuren des Dichters über die Mettnau. Krönung ist eine Einkehr im Scheffelschlösschen und die Begegnung mit Guido Flaig in der Rolle des Erfolgsschriftstellers.

Mit diesem Andrang hatte keiner gerechnet: Weder die Touristinfo, die das begrenzte Kartenkontingent verkauft hat, noch Petra Wucherer, Leiterin der Stadtbibliothek und Veranstalterin der Literaturtage. Schon gar nicht Gertrud Graf, Referentin und Scheffelkennerin, die den Spaziergang führte. Während sich die einen noch entspannt im Garten der Villa Bosch ergingen und sich freuten, dass der Rasen den Besucheransturm zur Schiesser-Vernissage zwei Tage zuvor offenbar gut verkraftet hat, warteten weitere Scheffel-Interessierte vor dem Stadtmuseum.

Denn das Stadtmuseum war als offizieller Treffpunkt auf den vorab verkauften 25 Karten aufgedruckt, der Flyer zu den Literaturtagen „Auf den Spuren Scheffels“ wies hingegen die Villa Bosch als Startpunkt aus. Eine Panne, wie Nina Hanstein, Marketingchefin auf Anfrage einräumte: Im System Reservix.de von einer älteren Flyer-Version eingepflegt, zieht sich der Fehler fort und steht auf jedem Ticket. Nach einigem Hin und Her per Telefon und schnellen Boten stießen die letzten der falsch Geleiteten zur gut 40-köpfigen Gruppe, die derweil nicht weiter als bis zur Eisenbahnbrücke gekommen war. An dieser ersten Station verweilte Gertrud Graf, um die Stadtentwicklung zu erläutern, die es auch Scheffel möglich machte, ab 1863 einfach mit dem Zug von Karlsruhe, seinem Geburts- und Arbeitsort, anzureisen.

Im Dezember 1871 kaufte der Erfolgsautor vom Spitalfonds Radolfzell das sogenannte „Mietingersche Seegrundstück“ mit Garten und Rebland auf der Mettnau. Dort ließ er die Villa Seehalde im italienischen Stil erbauen, wo er Sommers lebte, bis es ihm da zu lebhaft wurde und er das Anwesen auf der hinteren Mettnau kaufen konnte.

Im Seehalde-Garten, der heute genau wie die Villa Teil der Mettnau-Kur ist, setzte Gertrud Graf einen geschmückten Strohhut auf und verwandelte sich in die geliebte Cousine Emma. Kenntnisreich erzählte sie diese Liebesgeschichte, die den Dichter zeitlebens verfolgen sollte – und spannenderweise auch in den historischen Roman von Monika Küble Eingang fand. Dieses Werk, die „Brennende Wahrheit“ wiederum, war am Sonntagmorgen vor 120 Interessierten in der Stadtbibliothek vorgestellt worden, was noch etliche animierte, am späten Nachmittag dem Rundgang zu folgen.

Weiter geht es über die Mettnau, mit Stationen vor dem Seebad, bereits zu Scheffels Zeiten eine Badeanstalt, den früheren Bonz’schen Gärten, die Scheffels Verleger Adolf Bonz gehörten, der dort ein Sommerhäuschen hatte. Bonz brachte den Dichter auf die Mettnau, nachdem die ursprünglich avisierte Meersburg nicht zum Verkauf stand. Heute steht auf dem Gelände die idyllische alte Konzertmuschel, Treffpunkt für die Jazz-Frühschoppen und Konzerte der Zeller Kultur, zum See hin öffnet sich der neu gestaltete Park.

Wichtig war Scheffel stets der freie Blick zum Hohentwiel, seine geliebte Großmutter Katharina war am Fuße des Hohentwiels geboren worden und zog später zur Familie Scheffel nach Karlsruhe. Scheffels Vater Philipp Jakob war Ingenieur, seine Mutter Josephine schriftstellerisch begabt, von ihr wird er die künstlerische Seite geerbt haben, erklärt Gertrud Graf. Von Scheffels Lieblingsplatz auf der Mettnau, gekennzeichnet mit einem Gedenkstein, hatte man damals wohl freien Blick zum Hegau: Auf dem Hohentwiel spielt auch der „Ekkehard“, Scheffels berühmtestes Werk. So nähert sich die Gruppe, darunter illustre Gäste wie Professor Harald Siebenmorgen, bis 2014 Chef des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, dem Scheffelschlösschen. Dort begrüßt der Hausherr „Scheffel“ seine Gäste, führt in den Salon, der heute gerne als Hochzeitszimmer genutzt wird und liest die ein oder andere Anekdote vor. Ein Gläschen Müller-Thurgau von der nahen Reichenau erfreut die Besucher und vertreibt den letzten Unmut über den holprigen Start.

