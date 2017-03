Radolfzell Unerhörtes beim Dirigentenkongress im Milchwerk Radolfzell

Orchester aus Blaustein und Komponist Hubert Hoche zu Gast

Radolfzell – Um neue Wege zu gehen, sich auszutauschen und weiterzubilden, trafen sich 50 Musiker beim Dirigentenkongress des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee. Den Auftakt hatte am Morgen die Jugendkapelle Bankholzen, Bohlingen, Überlingen am Ried unter der Leitung von Mareike Knopf.

Hubert Hoche, Komponist aus Helmstadt in Franken, übernahm dann den Taktstock bei seinem Vortrag "Unerhörte Musik für Bläserklassen und Jugendblasorchester" bis zur Kaffeepause. Der Begriff "unerhört" ist hier doppeldeutig gemeint: einmal aktuell komponierte Musik, die auf der klassischen Musiktradition aufbaut. Und Musik, die unbequem ist. Hoche hat hier ein spezielles Anliegen, da er Musik, die er komponiert, gerne weiterentwickelt, so lange bis er alle Möglichkeiten ausgereizt hat. Wie bei einem Kind, das in einem bestimmten Alter mit einem Spielzeug spielt, bis es irgendwann uninteressant wird. Diese Stücke dem Publikum nahezubringen, ist dann die hohe Kunst, da sie für das Gehör sehr gewöhnungsbedürftig sind. Dabei sei es wichtig, so Hoche, die Stücke gut anzumoderieren. Das gelänge nur, wenn der Dirigent und die Musiker offen für die Musik seien.

Kinder seien sehr zugänglich für neue experimentelle Musik, da ihr Gehör noch nicht so "eingefahren" ist und sich an Erfahrungen orientiert. Hoche erzählte von einem Musikexperiment, das er mit Kindern durchführte, indem er sie aufforderte, die Instrumente – dazu gehörten unter anderem auch Tüten – anders zu benutzen, als sie es gewohnt waren. Also Mundstücke von Blasinstrumenten abzubauen und hinein zu blasen, auf den Körper von Saiteninstrumenten zu schlagen oder einfach nur Murmeln in einer Handtrommel hin und her zu rollen. Kinder seien sehr kreativ – vor allem die Schlagzeuger. So lenkte er die Höraufmerksamkeit auf Geräusche. Er hat für diese Art, Instrumente zu spielen, ein komplettes Stück komponiert, das – gut anmoderiert – aufgeführt wird.

Anhand von Musikbeispielen aus Klassik, Minimal Music – Musik ohne Emotionen – und Unterhaltungsmusik testete Hoche die Hörgewohnheiten der Dirigenten und kam zu dem Ergebnis, dass Minimal Music den Hörgewohnheiten sehr widersprach. Er selbst sei ein Fan dieser Musik, die als Komposition auch abends im Galakonzert zu hören war. Ein bis zwei seiner Stücke im Konzert unterzubringen, würden das Publikum nicht überfordern – im Gegenteil: Die Publikumszahlen stiegen sogar. Die Schwierigkeit, erwachsene Musiker für diese Art von Musik zu begeistern, sei ihre Angst, sich bei Konzerten zu blamieren. Die andere Art, zeitgenössisch zu komponieren, ist mit neuer Musik zu unterhalten. Mit seinem Vortrag, der – unterbrochen von Pausen – den ganzen Tag dauerte, brachte er den Dirigenten neue Perspektiven nahe, forderte sie aber auch.

Am Abend erklang das Galakonzert mit der Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein unter der Leitung von Manuel Epli. Insgesamt 52 Musiker tummelten sich auf der Bühne und auch ein Flügel war im Einsatz. Ein Höhepunkt war dabei das Stück "Hymn of the Highlands" von Philipp Spark, das mit seinen sehnsüchtigen Melodien und viel Abwechslung einer Reise durch die schottischen Highlands glich. Die ausgeklügelte Besetzung der Solisten war immer wieder ein Hinhörer: Saxofon, Klarinette, Oboe und Querflöte spielten vom Klang her und technisch hervorragend.

Die Veranstaltung

Der Dirigentenkongress – veranstaltet vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee – fand zum ersten Mal 1964 statt. Seitdem hat sich in den Blasmusikvereinen viel getan: moderne, unterhaltsame, ebenso wie symphonische Stücke sind bei Konzerten heute fast häufiger zu hören als Märsche, Polkas oder Walzer. Damit ist auch der Anspruch an Musiker und Dirigenten gewachsen. Ein Zitat von Herbert von Karajan stach auf dem Flyer ins Auge: "Ein Dirigent ist ein Facharbeiter, der zwanzig Jahre Berufsausbildung benötigt." Weiterbildung, Austausch und neue Wege gehen, könnte auch das Motto des Kongresses sein. Für neue Inhalte sorgen dabei die geladenen Referenten. Um den Kongress den Wünschen und Bedürfnissen der Dirigenten und Mitgliedsvereine anzupassen, waren die Teilnehmer aufgerufen, an einer Umfrage mitzumachen. Vom 8. bis 10. Juni wird in Singen das Verbandsmusikfest stattfinden. (chg)