Radolfzell-Böhringen Unbekannte fällen Bäume am Wehr in Böhringen

Unbekannte fällen Bäume am Wehr in Böhringen

Stadtverwaltung Radolfzell bittet Zeugen um Hinweise

Am neu umgebauten Wehr in Böhringen haben Unbekannte zwei Bäume beschädigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei am Riedbach in Richtung Rickelshausen eine Pappel vermutlich mit einer Motorsäge fast durchgesägt und weiter südlich eine doppelstämmige Weide komplett gefällt worden.



Der frische Schnitt an der Pappel sei erst wenige Tage alt, die Weide wahrscheinlich schon vor einer Woche gefällt. Die Stadtverwaltung Radolfzell bittet um Hinweise an die Abteilung Landschaft und Gewässer (E-Mail: landschaftundgewaesser@radolfzell.de) oder an die Polizei.