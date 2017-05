Radolfzell Über den Umweg Allweiler zum Priesterberuf

Georg Lämmle feierte in Radolfzell die 40. Wiederkehr seiner Priesterweihe. Seine Bestimmung hatte er nach 16 Jahren als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Allweiler gefunden.

Ein "Brückenbauer unter den Menschen", wie es der Radolfzeller Stadtpfarrer Michael Hauser formulierte, beging an Christi Himmelfahrt die 40. Wiederkehr jenes Tages, an dem ihn der damalige Weihbischof Josef Gnädinger im Freiburger Münster zum Priester geweiht hatte. Zum Jubiläum von Pfarrer i.R. Georg Lämmle kamen zahlreiche Gläubige zum Hauptgottesdienst ins Radolfzeller Münster und zum anschließenden Stehempfang im Friedrich-Werber-Haus, darunter auch solche aus den Orten, wo er früher als Geistlicher gewirkt hatte.

Der gebürtige Radolfzeller Georg Lämmle, der heute in Güttingen im Ruhestand lebt und nach wie vor tatkräftig in der Seelsorgeeinheit Radolfzell aushilft, feierte vor 40 Jahren seine Primiz in St. Meinrad, seinerzeit erklang Mozarts "Spatzenmesse". Deswegen führte der Münsterchor zur 40. Wiederkehr der Primiz am Himmelfahrtstag dasselbe Musikstück erneut auf. Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Georg Lämmle selber, assistiert von Stadtpfarrer Hauser sowie den Radolfzeller Pfarrpensionären Karl Hermanns, Richard Leibach und Edgar Volk und von Pfarrer Berthold Enz aus Wiesloch.

Auch die Predigt während des Festgottesdienstes hielt der Jubilar selber. Dabei kam in nachgerade ergreifender Weise seine tiefe Gläubigkeit zum Ausdruck. Er habe seine priesterliche Aufgabe unter anderem darin gesehen, so führte er aus, "den Glauben betend zu erlangen". Und so glaube er auch fest an "Gott, den allmächtigen Vater", so wie es am Beginn des katholischen Glaubensbekenntnisses verankert ist. Und wenn das Weltgeschehen auch noch so wirr sei, mahnte er die Zuhörer, so solle man nie vergessen, dass hinter Allem Gott der Allwissende stehe. Dieser Glaube habe ihn immer getragen, betonte der Priesterjubilar, "auch in den dunklen Stunden des Lebens." Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Gläubigen im Friedrich-Werber-Haus, wo sie von Stadtpfarrer Hauser begrüßt wurden. "Gott kann auch auf krummen Wegen gerade schreiben", stellte Hauser mit Blick auf Lämmles Lebenslauf fest, der nach Jahren der Tätigkeit bei Allweiler erst im fortgeschrittenen Alter als Spätberufener Priester wurde. Der Stadtpfarrer dankte diesem "humorvollen Menschen" für seine treuen Dienste im Rahmen der Seelsorgeeinheit Radolfzell und sprach die Hoffnung aus, dass dies noch möglichst lange so bleiben möge.

Diesen Worten schloss sich Christof Stadler an, der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende der Seelsorgeeinheit, der unter anderem auf Lämmles besonderes Gespür für alemannische Traditionen hinwies. Lämmle sei "Priester und immer ein Mensch, so wie du und ich", hob Marianne Bächle für den Pfarrausschuss hervor und betonte die Hoffnung, "dass du noch recht lange unser Dorfpfarrer bleiben mögest". Glückwünsche überbrachten auch Pfarrer Berthold Enz aus Wiesloch und Hans Kostka. Letzterer war samt Gattin eigens aus dem rheinländischen Velbert angereist, um seinem ehemaligen Arbeitskollegen bei der Firma Allweiler zu gratulieren.

Zur Person

Georg Lämmle hat erst im fortgeschrittenen Alter zum geistlichen Beruf gefunden. Lämmle hatte zunächst bei der Firma Allweiler in Radolfzell eine kaufmännische Ausbildung absolviert und übte den erlernten Beruf dort auch 16 Jahre lang aus. Doch "der leise Ruf Gottes", wie es einmal formuliert wurde, führte dazu, dass er das Spätberufenenseminar St. Pirmin in Sasbach absolvierte, woran sich das Studium von Philosophie und Theologie in München und Freiburg anschloss. Nach der Priesterweihe wurde ihm wegen seiner besonders guten pädagogischen Eigenschaften bald darauf die Leitung des Spätberufenenseminars in Sasbach übertragen. Es folgten Tätigkeiten als Seelsorger in Tiengen bei Waldshut und in Owingen, bevor Lämmle sich aus gesundheitlichen Gründen 2008 zur Ruhe setzen musste und im Güttinger Pfarrhaus niederließ. (ex)