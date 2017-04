Radolfzell Über 100 Reiter auf dem Weiherhof in Radolfzell am Start

Über 100 Reiter auf dem Weiherhof in Radolfzell am Start

Spitzensport mit Olympiasieger Michael Jung zu freiem Eintritt steht am Osterwochenende auf dem Programm

Radolfzell-Böhringen (sk) Die eindrücklichen Fernsehbilder von den Olympischen Spielen haben viele in Erinnerung, das Aushängeschild der Vielseitigkeitsreiter ist der Geländeritt. Der deutsche Vorzeigereiter in dieser Disziplin mit den drei Prüfungen Dressur, Geländeritt und Parcoursspringen ist Olympiasieger Michael Jung.

Das 13. Internationale Reitturnier auf dem Gut Weiherhof im Radolfzeller Ortsteil Böhringen bietet alle Zutaten einschließlich des Olympiasiegers Michael Jung aus Horb am Neckar: am Samstag, 15. April, messen sich die Reiter von 8 bis 18 Uhr in der Dressur, am Ostersonntag beginnt der Geländeritt über eine Strecke von 3,5 bis 4 Kilometern und 28 Hindernissen um 10 Uhr, am Ostermontag ertönt um 10 Uhr die Glocke für das Abschluss-Springen. Ausrichter des Turniers ist Familie Vogg vom Gut Weiherhof. Ihnen bringt Olympiasieger Michael Jung viel Sympathie für ihre Turnierarbeit entgegen: "Es ist toll, was Familie Vogg mit ihrem Team jedes Jahr auf die Beine stellt, dafür ein großes Dankeschön." Gemeldet sind über 100 Reiter und etwa 130 Pferde. Der Geländeritt am Ostersonntag ist in drei unterschiedliche Prüfungen aufgeteilt, ein Ritt dauert zwischen 6 und 8 Minuten. Sophie Pritschau als Pressebeauftragte des Turniers rechnet damit, dass am Ostersonntag die Prüfungen im Gelände bis 16.30 Uhr beendet sind.

Um möglichst viele Zuschauer auf den Parcours des Guts Weiherhof zu locken, wird an allen drei Turniertagen kein Eintritt verlangt. Im Rahmenprogramm stehen mit einem Turnmobil, Ponyreiten und am Sonntag eine Ostereiersuche mit über 1000 Eiern mehrere Angebote für Kinder bereit. Weil es eine Veranstaltung unter freiem Himmel ist, haben die Turnierveranstalter des Vielseitigkeits-Turniers in Böhringen noch einen besonderen Hinweis parat: "Sollten wir wider Erwarten schlechtes Wetter haben, empfehlen wir warme, regenfeste Jacken, Gummistiefel und Regenschirme!"