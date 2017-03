Radolfzell Traktor-Nostalgie auf der Homburg

Wir machen Geschichte: Die Traktorfreunde aus Stahringen planen im Rahmen des Stadtjubiläums eine Landmaschinen-Ausstellung auf der Homburg.

"Landmaschinen früher und heute" ist das Motto einer Ausstellung und Vorführung von land- und forstwirtschaftlichen Geräten am 27. August auf der Homburg. Veranstalter sind die Traktorfreunde Homburg-Stahringen-Haldenstetten. Die Ausstellung ist Bestandteil der Bürgerprojekte zum 750. Radolfzeller Stadtjubiläum.

"Stahringen möchte einen historischen Beitrag zum Stadtjubiläum leisten, der gleichzeitig einen großen Bezug zu dem von Landwirtschaft geprägten Ortsteil hat", berichtet Hauptorganisator Jürgen Aichelmann. Mehr als 20 Aussteller werden historische und moderne Landmaschinen präsentieren. Im Festzelt wird es ein reiches kulinarisches Angebot geben, der Musikverein Stahringen sorgt für die Unterhaltung.

Bei den Vorführungen ab 10.30 Uhr stehen Mäharbeiten und Heuernte im Mittelpunkt. Hier spannt sich der Bogen von historischem Arbeiten mit Sense, Pferd und von Hand bis hin zu modernen Großmähern und Großschwadern. Ab 14 Uhr stehen Vorführungen zur Bodenbearbeitung und Holzernte auf dem Programm. Neben historischem Eggen und Holzschleifen mit Pferd kommen auch moderne Holzbearbeitungsmaschinen und andere Großmaschinen zum Einsatz.

Die rund 40 Mitglieder der Traktorfreunde Homburg-Stahringen-Haldenstetten treffen sich seit zehn Jahren zu Ausfahrten und sorgen mit ihren historischen Traktoren und knallgelben Hemden für Aufsehen. Zu den beliebtesten Ausflugszielen der Gruppe zählen das Gartenfest in Langenrain, das Traktormusem in Uhldingen und nicht zuletzt der Besuch bei den "Kramer Allesschaffer Traktorfreunden" in Gutmadingen, das Ziel der bislang größten Tour. Nach dem Motto "The view is better from a tractor" (Die beste Sicht hat man auf einem Traktor) bezeichnet Jürgen Aichelmann die Ausfahrten vor allem als entschleunigend. Nicht nur der Weitblick, vor allem auch die langsame Fortbewegung böten einen hohen Erholungswert für die Gruppe.

Jürgen Aichelmann ist in Stahringen und seinen Vereinen aufgewachsen. Der als Vertriebsingenieur tätige diplomierte Maschinenbauer ist fasziniert von alten Maschinen und stolzer Besitzer eines historischen Traktors aus dem Jahre 1951. Geprägt von seiner eigenen Kindheit in den örtlichen Vereinen, möchte er diese Erfahrungen heute weitergeben. Seit vielen Jahren engagiert er sich ehrenamtlich, aktuell als Jugendleiter beim Fußball, im Ortschaftsrat, als Klepperle im Narrenverein und als aktives Mitglied der Altherren-Fußballmannschaft.