Singen Traditionscafé in Singen schließt seine Türen

Das "Erika" in der Rielasinger Straße macht am 13. August dicht. Eine 60-jährige Tradition geht damit zu Ende. Inhaber Bernd Söder wird 65 und geht in den Ruhestand.

Feierabend gibt es für ihn nicht. "Zwischen 90 und 100 Stunden in der Woche sind die Regel, wenn man viel selber macht", sagt Bernd Söder. Im Café Restaurant Erika steht er an den Wochentagen in der Backstube, im Verkauf und im Service. Und wenn es nötig ist, von früh bis nachts. Aber jetzt sei die Zeit gekommen aufzuhören und in den Ruhestand zu gehen. Bernd Söder wird 65 Jahre alt und wird am 13. August das Erika zum letzten Mal öffnen.

Damit schließt das traditionsreiche Konditorei-Café in der Rielasinger Straße nach 60 Jahren als Familienbetrieb. 1957 von seinen Eltern Oskar und Erika Söder eröffnet, ist Söder als Sohn in diesen Beruf hineingewachsen, er machte die Konditorlehre und kann heute auf 40 Jahre Meister in diesem Fach zurückblicken. Was es an Arbeit mit sich bringt, hat er früh gelernt. "Schon als Kind habe ich in der Küche Geschirr gespült, den Kaffee gekocht und war als Jugendlicher Sonntagnachmittag wieder zuhause, wenn man mich brauchte", erzählt er. Auch in der Backstube hat er seinen Vater unterstützt.

Es seien andere Zeiten gewesen. Das belegt auch eine Speisekarte aus den 60er Jahren. "Das Filetsteak mit Champignons und Kräuterbutter auf Toast gab es für 4 DM, ein Paar Wienerle mit Brot kostete 1,60 DM", muss er selbst schmunzeln. Die heutige Auswahl an Gerichten habe es damals nicht gegeben. Als gutbürgerliche Gaststätte wurde das Lokal gut besucht, und seine Eltern bauten noch einen Nebenraum an. Dadurch wurden Tanzabende, Silvester- und Fasnachtsbälle und Feiern jeder Art möglich.

"Es war das einzige Tanzlokal in Singen. Es gab jede Woche Tanz mit Live-Musik, und so manches Paar hat sich hier fürs Leben gefunden", weiß er aus späterer Zeit. 1985 hat Bernd Söder das Geschäft übernommen und Laden wie auch die Gasträume komplett erneuert. "Zu der Zeit war das Erika Treffpunkt in Singen, es war das In-Lokal", denkt er zurück. Abends um elf Uhr habe man schließen müssen, weil das Lokal voll war. Es war keine Seltenheit, dass die letzten Gäste gegen zwei Uhr gingen, erinnert er sich. Gleich nebenan gab es noch das Scala-Kino, was zur Belebung der Südstadt beigetragen habe.

Mit zunehmender Gastronomie im Hegau habe der Zulauf nachgelassen. Zur Zeit des 50-jährigen Bestehens führte Söder wieder Tanzabende ein, die von Freunden klassischer Tänze sehr gut angenommen wurden. Bis heute ist das Café-Restaurant Erika ein beliebter Treffpunkt. Es fällt ihm nicht leicht, das traditionsreiche Café Restaurant Erika zu schließen. Bernd Söder bedankt sich bei den Gästen und Stammgästen, er weiß schon jetzt: "Diese Kontakte werden mir fehlen nach so vielen Jahrzehnten", aber jetzt sei die richtige Zeit.

Das Erika

