Radolfzell Tourismus in Krisenzeiten: Was Urlauber nach Radolfzell zieht

Tourismus in Krisenzeiten: Was Urlauber nach Radolfzell zieht

Urlauber kommen sehr gerne nach Radolfzell, zeigt eine kleine SÜDKURIER-Umfrage. Weltweite Krisen begünstigen Inland als Ziel. Besonders die Türkei wird derzeit gemieden.

Die wachsende Zahl von politischen Krisen in der Welt hat Folgen, auch für den Tourismus. Während etwa in der Türkei die Einnahmen aus dem Tourismus drastisch eingebrochen sind, gibt es bei regionalen Anbietern zahlreiche Buchungen und Übernachtungen. Urlaub in Deutschland kommt in Mode. Das ist auch in Radolfzell spürbar. Was sagen eigentlich Touristen, die momentan hier zu Gast sind, und Einheimische dazu?

Steffi Fischer aus Rottweil würde zum Beispiel auf keinen Fall in die Türkei in den Urlaub gehen. Schließlich beschreibe auch das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen die Lage am Bosporus als weiterhin angespannt. Ausland generell sei aber schon noch drin. Ihre Freundin Sabine Wyslucha zieht es vor, innerhalb Deutschlands zu reisen. Die beiden lieben die Radstrecken am Bodensee. Die Stadt interessiert die beiden weniger.

Auch die Eheleute Rolf und Ute Weiß aus Öhningen bei Heilbronn haben sich dieses Jahr für Radolfzell und Umgebung entschieden. „Wir waren letztes Jahr schon hier, aber nur für ein paar Tage. Diesmal bleiben wir länger. Die Leute sind hier sehr nett, es gibt einen guten Service und wir mögen den Bodensee“, begründet Rolf Weiß die Wahl des Urlaubsziels. Die beiden machen prinzipiell in Deutschland Urlaub, allein schon wegen ihres Hundes.

Auch Lutz Berger aus Leipzig würde es nicht gerade in ein Land wie die Türkei ziehen. Mit Angst habe das aber nichts zu tun, sagt er. Dem leidenschaftlichen Radfahrer aus Ostdeutschland fehle vielmehr schlichtweg das Interesse an dem Land. Länder innerhalb Europas zieht er vor.

Mit dem Fahrrad aus dem fernen Prag sind Sarka Kubatová und Martina Nováková in Radolfzell unterwegs. „Wir mögen Deutschland und die Landschaft hier, aber der See ist uns fast ein bisschen zu klein“, sagt Martina Nováková lachend, bevor sich beide wieder auf den Weg machen. Ihre Unterkunft haben die Tschechinnen in Überlingen und sie wollen in einer Woche den ganzen See mit dem Rad umrunden.

Ingeborg Kurze und Klaus Wiesner von der Höri kommen gern rüber nach Radolfzell. Ins Ausland reisen sie aber auch gerne. Kürzlich waren sie in Griechenland. In die Türkei würden sie auf Grund der aktuellen politischen Lage aber auch nicht fahren. Von insgesamt sieben zufällig befragten Touristen wäre derzeit keiner bereit in die Türkei in Urlaub zu gehen.

Rainer Schey, Inhaber des Reisebüros Best in der Seestraße, kann den Eindruck bestätigen: „Türkei-Buchungen hatten deutschlandweit bereits in 2016 einen Einbruch von mehr als 40 Prozent. In 2017 sind die Reisen noch weiter zurückgegangen", sagt er. "In unserem Reisebüro hier in der Seestraße sind Türkei-Buchungen inzwischen richtig selten geworden. Ein paar Gäste konnte die Türkei im Rahmen des Last-Minute-Geschäftes für sich verbuchen." Aber Reisende meisten auch andere Länder. "Tunesien ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden in den Reiseplanungen der Kunden“, so Schey. Die Radolfzeller verreisen laut Schey gerne mit dem eigenen Auto. Die Hauptziele seien Nord- und Ostsee, Bayern, der Schwarzwald und Österreich.

Sabine Hellner, die Leiterin vom Tourismus- und Stadtmarketing, kann den Trend zu inländischem Tourismus unterstreichen: „Die Ankünfte und Übernachtungen in Radolfzell sind seit 2016 deutlich gestiegen." Im Bereich der Hotels sei dies auch durch ein größeres Angebot zu erklären. "Die Zahlen zeigen, dass die neuen Unterkünfte neue Gäste nach Radolfzell ziehen konnten. Generell wurden im Bodensee- und Deutschland-Tourismus in den letzten Jahren Zuwächse verzeichnet“, sagt Sabine Hellner. Ob das aber tatsächlich an den weltweiten politischen Krisen liege, sei aber schwer zu sagen. Nach Ansicht von Sabine Hellner gibt es eher eine Verlagerung der Reiseziele im Ausland hin zu Ländern wie Portugal oder Italien. Kurzreisen in Deutschland oder sogar im eigenen Bundesland seien aber im Trend.

Lokale Zahlen

Zur Entwicklung dess Tourismus in der Stadt Radolfzell gibt das Stadtmarketing in seinen Zahlen an, dass die Ankünfte im Jahr 2016 um 0,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 auf 83 582 gestiegen sind. Bei den Übernachtungen gab es im Jahr 2016 ein Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2015. 9,7 Prozent Steigerung gab es bei den Ankünften im Bereich Camping. Für die Zuwächse bei den Übernachtungszahlen sorgten vor allem die gesteigerten Gästezahlen aus dem Inland. Es sind 7,5 Prozent mehr. Die meiste Touristen, die nicht aus Deutschland selbst kommen sind aus Schweiz, Frankreich und Österreich.