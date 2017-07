Radolfzell Tour de Radolfzell: Teilnehmer werden nass, haben aber trotzdem Spaß

Etwa 500 Radfahrer beteiligten sich an der 30 Kilometer langen Rundtour zu Ehren des Stadtjubiläums. Insgesamt 6000 Personen organisierten das Rahmenprogramm

Radolfzell – Bei der von der Stadtverwaltung organisierten Tour starteten die Teilnehmer bereits ab 9 Uhr entweder am Konzertsegel oder direkt in einem der Ortsteile. Bereits um 10:25 Uhr wurde der passionierte Radfahrer Elmar Redlinger am Konzertsegel in Empfang genommen, der die Strecke in Rekordzeit absolvierte und das siebte und letzte farbige Armband in Empfang nahm. Entsprechend erhielt er für die Verlosung eines E-Bikes die Losnummer 1. Trotz immer wieder einsetzenden Nieselregens ließen es sich die Einzelfahrer, Gruppen oder Familien samt Kleinkind und Teddybär im Anhänger nicht nehmen, die Route mit vielen Aussichtspunkten zu starten.

Sportlich unterwegs war auch die 15-jährige Ann-Kathrin, die die Tour mit ihrem elfjährigen Bruder Jonas absolvierte. Jeder Ortsteil empfing die Radler mit einem gastronomischen Angebot und musikalischer Unterhaltung. In Böhringen freute sich Manfred Büchner, Vorsitzender des Gesangsvereins, beim Sommerfest über jeden Besucher. "Allen Böhringern war es ein Anliegen, sich am Stadtjubiläum zu beteiligen", erklärte Büchner und lobte die Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam der Stadt. Sandra Fahl und Melina Malici betreuten den Böhringer Kontrollpunkt. Sie freuten sich, dass so viele junge Leute unterwegs waren. "Alle Fahrer sind super gelaunt und lassen sich vom Regen nicht die Laune verderben", berichtete Sandra Fahl.

Gesellig ging es am Stahringer Rathaus zu, wo die Teilnehmer mit Snacks der Streuobstmosterei sowie Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden. Das auf der Homburg geplante Volleyball-Turnier fiel wegen der hohen Verletzungsgefahr auf dem nassen Rasen aus. In Güttingen wurde der Tag durch die Prozession des heiligen Ulrich von Augsburg mit anschließendem Gottesdienst eingeleitet. Die Gäste wurden in der Buchenseehalle von Musikkapellen unterhalten. Auch in Liggeringen freute sich Ortsvorsteher Hermann Leiz, dass so viele Radfahrer den Weg zum Torkel fanden. Die Bewirtung und musikalische Unterhaltung wurde kurzfristig in den Torkel verlagert und von Stücken der Ausstellung "Im Schweiße Deines Angesichts!" umrahmt. Die Ausstellung fand laut Hermann Leiz mit täglich rund 50 Besuchern eine überwältigende Resonanz.

Oberbürgermeister Martin Staab wurde in Möggingen mit einem "Gartenmarsch" begrüßt. Am Mögginger Kontrollpunkt waren gegen 13:30 Uhr bereits 170 Radfahrer registriert, auch hier waren die Rückmeldungen positiv. "Alle Fahrer sind gut drauf", sagte Eva-Maria Beller von der Abteilung Kinder und Jugend. Verpflegt wurden die Radler rund um das Backhüsle am Dorfplatz. Gekrönt wurde der Tag von der Aufführung des Lebendschachspiels "Matt am Nachmittag". Beim Bachfest des Markelfinger Musikvereins freute sich Tobias Rauser, Vorsitzender des Musikvereins, über viele Besucher.

Endstation war das Konzertsegel, wo die Teilnehmer mit einer Losnummer belohnt wurden. Einhellig begeistert zeigten sich viele, dass es bei der Tour nicht um sportliche Bestzeiten ging, sondern die Geselligkeit an allen Stationen im Vordergrund stand.

Zur Veranstaltung

Bei der von der Stadtverwaltung zum Stadtjubiläum ins Leben gerufenen "Tour de Radolfzell" erkundeten Radfahrer Radolfzell und seine sechs Ortsteile. Am Konzertsegel und in jedem Ortsteil luden gastronomische Angebote und musikalische Unterhaltung zum Verweilen ein. Starten konnten die Radler am Konzertsegel und in jedem Ortsteil. Etwa 6000 Personen beteiligten sich an der Organisation des Rahmenprogramms.

Bildergalerie im Internet: