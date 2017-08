vor 1 Stunde SK Radolfzell Topf mit angebranntem Essen löst Alarm aus

Mit einer leichten Rauchgasvergiftung musste am Mittwoch, gegen 0.45 Uhr, ein Bewohner eines Gebäudes in der Mooser Straße vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte Essen auf dem Herd stehen lassen und war vermutlich eingeschlafen.