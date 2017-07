Kreis Konstanz Tolle Stimmung trotz Schlammschlacht beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr

Starkregen hatte dem Lagergelände mächtig zugesetzt. Das Leitungsteam behalf sich mit kurzfristig angelieferten Einwegpaletten, um die Wege über den Zeltplatz herzustellen.

Die Anreise zum Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr ließ es bereits erahnen: Matsch, überall Matsch. Starkregen hatte dem Lagergelände zugesetzt. "Das wurde much too much Matsch," kalauerte Kreisjugendwart Alexander Dietrich in dieser Situation. Es war einfach zuviel von der an den Stiefeln klebenden und auf dem Boden glitschigen Masse. Sein Lagerleitungsteam musste reagieren. "Zum Einen versuchen wir uns irgendwie zu helfen, zum Anderen gibt es solche Situationen immer wieder, wenn auch vielleicht nicht so extrem," schilderte Dietrich. Schon morgens habe man mit Speditionen, Baumärkten und anderen Betrieben telefoniert und nach Einwegpaletten gefragt. Damit sollten Wege über den Zeltplatz hergestellt werden "Dankenswerterweise bekamen wir die geschenkt, wir brauchen nur für den Transport hier zum Lager sorgen," erläuterte er.

Palettenverlegen als eine Disziplin der für diesen Tag geplanten Lagerolympiade? Anton Osterwald, Feuerwehrkommandant aus Öhningen, lachte: "Darüber könnte man hier wirklich nachdenken." Die Lagerolympiade müsse man aber leider in das große Essens- und Festzelt verlegen. Das Programm dieser Olympiade bestand daher nur aus einem einzigen Punkt: mit verbundenen Augen den Mittelpunkt einer Zielscheibe zu treffen. Das alles störte insbesondere die ganz jungen Campteilnehmer nicht. Ein Fußballspiel im Matsch macht erst dann richtig Spaß, wenn man den Ball vom Untergrund fast nicht mehr unterscheiden kann. Und dann spritzt das Ganze auch noch so richtig schön. Der Begriff Schlammschlacht kehrte zu seinen Ursprüngen zurück.

Die inzwischen verlegten Paletten waren aber nicht nur für Lagerteilnehmer gedacht. Man erwartete auch noch hohen Besuch. Die Kommandanten aller 35 Feuerwehren und der zwei Gastfeuerwehren aus Stein am Rhein und aus Ginzheim-Gustavsburg hatten ihr Erscheinen zugesagt. Üblicherweise erscheinen zu diesem Tag auch der Landrat und die Abgeordneten aus dem Kreis. Das war aber nicht der Fall. Man könnte fast meinen, sie hätten von den widrigen Umständen im Vorfeld erfahren. Bürgermeister Andreas Schmid sah in seiner Ansprache beim Kommandantenempfang eine neue Geschäftsidee. "Vielleicht können wir beantragen, als Heilbad anerkannt zu werden," witzelte Schmid. Schlamm solle ja durchaus heilende Wirkungen haben. Zwar zogen sich die Delegierten der einzelnen Feuerwehren nach dem Empfang noch einmal ihre Stiefel an, das half aber nicht wirklich. Helmut Richter, Feuerwehrkommandant, betrachtete verzweifelt die seinen. "Da kannst Du machen, was Du willst, das Zeug bleibt einfach kleben." Auch bei der feierlichen Eröffnung des Zeltlagers musste man sich kurz fassen, der nächste Regenschauer war angekündigt. Die Grußworte fielen knapp aus, damit der Banner des Bundesfeuerwehrverbandes noch rechtzeitig hochgezogen werden konnte. Da war es schon bewundernswert, dass bei dieser Zeremonie eine La-Ola-Welle nach der anderen um den großen Platz ging. Gute Laune gegen grauen Himmel und Regen hilft wohl immer.

Im Landesfeuerwehrverband sind über 30 000 Mitglieder aus rund 1000 Jugendfeuerwehren vertreten. In diesen Jugendabteilungen wird altersgerecht und spielerisch Feuerwehrtechnik ausprobiert und allgemeine Jugendarbeit praktiziert. So sollen die Jugendlichen auf ihre Zeit in den Einsatzabteilungen vorbereitet werden. Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg versteht sich dabei als eigenständig handelnder Jugendverband. Seine Organisationsstrukturen sollen ehrenamtliches Engagement ermöglichen sowie die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Mitglieds fördern.