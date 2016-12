Radolfzell Thomas Körner vom Nabu spricht über die Naturschutztage in Radolfzell

Die Naturschutztage in Radolfzell sind das wichtigste Umweltschützer-Treffen im deutschsprachigen Raum. Thomas Körner, Geschäftsführer des Nabu-Bezirks Donau-Bodensee und Hauptorganisator, spricht im Interview über das Programm, politisch Erreichtes und neue Streitthemen

Herr Körner, früher waren an den Naturschutztagen Proteste und Konflikte zwischen Naturschützern und Politikern an der Tagesordnung. Gehen den Umweltverbänden, die zwischenzeitlich eine große Akzeptanz in der Politik erfahren, die großen Konfliktthemen aus?

Konfliktthemen gehen uns überhaupt nicht aus, egal ob auf Landes- oder Europaebene. Nehmen wir nur die Anfang des Jahres geplante und glücklicherweise abgewendete Aufweichung der Natura 2000-Richtlinien – ein Thema auch bei den Naturschutztagen. Als regionales Beispiel, das derzeit große Anstrengungen der Verbände erfordert, sind die geplanten Aquakulturen im Bodensee zu nennen, die einen tiefen Eingriff in unser Ökosystem bedeuten würden.

In diesem Jahr wurde Andre Baumann vom Nabu-Landesvorsitzenden zum Staatssekretär befördert – neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun ein weiterer staatstragender Garant für Natur- und Umweltschutz. Was bedeutet das für die Nabu-Strategie hinsichtlich des Umgangs mit der Regierung?

Das macht jetzt sicherlich überhaupt keinen großen Unterschied. Mit Andre Baumann haben wir jetzt natürlich einen sehr guten Kontakt ins Ministerium, aber letztendlich muss der Staatssekretär ja zwangsläufig Inhalte des Regierungsprogramms umsetzen, wo wir sicherlich nicht mit allem einverstanden sind. Zumal die unter Grün-Rot beschlossene Erhöhung des Naturschutzhaushalts Gefahr läuft, wieder rückläufig zu werden.

Können die Naturschutzverbände noch kritisch genug mit der Landesregierung zusammenarbeiten und der Gefahr entgehen, sich vereinnahmen zu lassen?

Ja, natürlich! Ganz gut lässt sich das am Beispiel der Windkraft erklären. Wir Verbände sind – wie wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung – für den Ausbau der regenerativen Energien. Die Windkraft lässt sich aber in einem so dicht besiedelten Bundesland wie Baden-Württemberg nur schwer umsetzen, zumal auch noch naturschutzrechtliche Gründe wie der Artenschutz Hindernisse darstellen. Insofern sind wir in einem Spannungsfeld: Wir wollen die Ausbaupläne der Landesregierung zur Windenergie unterstützen, gleichzeitig aber die Biodiversität nicht gefährden. Dies um keinen Preis. Da wir uns hier in einem sehr kritischen Handlungsfeld bewegen, haben wir uns entschieden, mit diesem Thema bei den Naturschutztagen einen Schwerpunkt zu setzen.

Wie sichert sich der Nabu unter diesen neuen Vorzeichen sein Klientel?

Ich glaube, dass wir unser Profil nicht groß verändern müssen. Das verdeutlichen die Zahlen der Mitgliederentwicklung. Wir, der Nabu, haben allein in Baden-Württemberg in diesem Jahr die 90 000-Mitglieder-Marke überschritten, was erneut eine Steigerung von fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Damit haben wir weit mehr Mitglieder als die etablierten Parteien in Baden-Württemberg. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Menschen unserer Arbeit vertrauen. Sie sehen einfach, dass wir uns seriös, fundiert und glaubhaft für den Erhalt der Natur einsetzen, wie es sich die meisten wünschen. Und mit den Naturschutztagen bieten wir allen an Natur- und Umweltschutz Interessierten ein ideales Forum, um sich umfassend zu informieren.

Inwieweit sind die Erwartungen der Naturschutzverbände von der grün-schwarzen Landesregierung in deren ersten halben Jahr erfüllt worden, inwieweit nicht?

Wir haben bei den letzten Naturschutztagen zehn Kernforderungen zur Landtagswahl verabschiedet, von denen einige auf einem guten Weg sind, wie zum Beispiel die Planungen zu einem landesweiten Biotopverbund. Hingegen sind wir beim Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und beim Flächenverbrauch noch weit von den Zielen entfernt. Ebenso sehen wir noch große Defizite beim Verkehr, wo leider der ÖPNV und speziell der Bahnverkehr noch viel Nachholbedarf hat. Zum Beispiel der Ausbau der Gäubahn, der zwar beschlossen ist, aber nur schleppend vorangeht.

In diesem Jahr gibt es bei den Naturschutztagen kein Spezialthema, stattdessen eine thematisch komplexe Wundertüte.

Wir haben uns bewusst auf kein spezielles Thema fokussiert, sondern bieten ein vielfältiges, weit gespanntes Programm, das vor allem auch Praktiker im Natur- und Umweltschutz ansprechen und inspirieren soll. Wir haben zum Beispiel für das Thema "Welt im Wandel" namhafte Wissenschaftler gewinnen können, die sich mit dem Klimawandel und auch mit dem notwendigen Umdenken der Wirtschaft beschäftigen. Für mich persönlich wird der letzte Tag spannend, wo es speziell um das Thema "Natura 2000" geht, da dieses auch meine tägliche Arbeit beeinflusst. Auch das Nachmittagsprogramm mit 30 Seminaren und Exkursionen bewegt sich in einem breiten Spektrum, sodass für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein persönliches Highlight dabei sein sollte.

Die guten Anmeldezahlen schon zu diesem Zeitpunkt bestätigen uns, dass wir mit dem Programm richtig liegen. Ich bin sicher, die Säle werden voll sein.

Von der großen Politik bis zur Umwelt vor Ort: Das Programm der Naturschutztage

Fragen: Marina Kupferschmid

Die Naturschutztage beginnen am Donnerstag, 5. Januar, um 14 Uhr. Die Veranstaltungen finden im Radolfzeller Milchwerk statt. Die Themen sind:

Donnerstag, 5. Januar: Das Tages­thema zum Auftakt lautet „Die Welt im Wandel“. Über „Die Arktis im Griff des Klimawandels“ spricht um 14.30 Uhr Dr. Benoit Sittler von der Universität Freiburg. „Wege in eine nachhaltige Wirtschaft – für Mensch und Natur“ will um 15.15 Uhr Prof. Dr. Christian Kreiß von der Hochschule Aalen aufzeigen. Thema von Dr. Claude Martin, International University in Geneva, Arzier-Le Muids (Schweiz), sind „Die tropischen Regenwälder im Zeichen des Klimawandels“ (17 Uhr).

Freitag, 6. Januar: Naturschützer, Landesregierung und Artenschutzreferenten behandeln das Tagesthema „Naturschutz und Energiewende". Nachmittags gibt es Seminare, Foren und Exkursionen zum Thema, es geht vom persönlichen ökologischen Fußabdruck über die Frage, wie man als Bürger in der Klimapolitik mitmischen kann bis hin zur Rolle des Naturschutzes beim Netzausbau.

Samstag, 7. Januar: Tagesthema ist „Praktischer Naturschutz". Auf dem Programm stehen unterschiedliche Unterthemen, bei denen die Anleitung für Ehrenamtliche in Ortsgruppen eine Rolle spielt. Zum Beispiel geht es darum, wie externe Weidesysteme unterstützt werden können oder auch das Thema „Glasfassade und Vogelschutz". Der Bogen der Seminare und Foren am Nachmittag ist weit gespannt. Unter anderem wird ein landesweites Pilotprojekt zum Biotopverbund im Offenland mit kommunaler Beteiligung vorgestellt. Hier wirkt auch Stockach mit.

Sonntag, 8. Januar: Der letzte Tag steht unter dem Thema „Natura 2000". Raphael Weyland, Nabu-Referent für EU-Naturschutzpolitik, wird berichten, wie die Natura-2000-Richtlinien in Brüssel verankert sind. Staatssekretär Andre Baumann erklärt, wie das Land mit der Verantwortung für das europäische Naturerbe umgeht und Matthias Strobel aus Schwäbisch Gmünd von der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume gibt zum Abschluss Impulse zum Thema was der Einzelne tun kann, damit das Netzwerk Natura 2000 in die Breite geht.

Informationen im Internet: www.naturschutztage.de