Radolfzell Theater gibt Kindern Selbstvertrauen

Grenzen, die niemand überschreiten darf, sind das zentrale Thema der Vorführung "Mein Körper gehört mir!"

Radolfzell – Dass Kinder nicht Besitzansprüche an ihren Spielsachen, sondern auch ihrem eigenen Körper haben, ist die Kernaussage des Kindertheaters "Mein Körper gehört mir", welches im Radolfzeller Milchwerk aufgeführt wurde. Das Programm richtet sich an Kinder der 3. und 4. Klassen und vermittelt in interaktiven Spielszenen einfühlsam den Unterschied zwischen Berührungen, die ein positives Gefühl hervorrufen, und Berührungen die ein Nein-Gefühl auslösen. "Mein Zimmer, mein Auto, meine Mama!" – diese Besitzansprüche scheinen den Kindern klar zu sein. "Mein Mund, meine Beine, mein Po?" – dass sie diese auch in Bezug auf ihren Körper haben, wissen viele jedoch nicht.

Durch das Programm sollen Kinder ermutigt werden, anderen Menschen zu sagen, was sie fühlen, wenn sie berührt werden, und ihrem Nein-Gefühl uneingeschränkt zu vertrauen. "Das sensible Thema wird von der preisgekrönten theaterpädagogischen Werkstatt sehr einfühlsam und kindgerecht behandelt", erläuterte Eva-Maria Beller. Die Theaterpädagogen Maria Vrijdaghs und Jan Opderbeek vertreten die seit über 20 Jahren erfolgreiche theaterpädagogische Werkstatt in der Bodenseeregion. Mehr als zwei Millionen Kinder haben das Programm bundesweit miterlebt, und auch in der Bodenseeregion wurde es an vielen Grundschulen bereits mit großem Erfolg vorgeführt. "Kinder erfahren, dass sie Rechte haben und es Grenzen gibt, ohne dass jedoch Angst geschürt wird", erklärt Maria Vrijdaghs. Bei dem Programm werden die Kinder auf spielerische Weise einbezogen und durch ihr Mitfühlen und Mitreden werden die präsentierten Geschichten und Botschaften langfristig verinnerlicht. Vor allem durch die musikalischen Einlagen und die pointenreichen Spielszenen sorgen die Pädagogen dafür, dass alle Kinder die Vorführungen mit einem positiven Gefühl verlassen. Gesponsert von der Werner und Erika Messmer-Stiftung werden die interaktiven Spielszenen in den kommenden Wochen an drei Vormittagen auch an anderen Grundschulen gezeigt.