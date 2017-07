Radolfzell Teilnahme an Wettbewerb: Möggingen will Vorzeigedorf werden

Teilnahme an Wettbewerb: Möggingen will Vorzeigedorf werden

Als einziges Dorf im Landkreis Konstanz hat sich der Radolfzeller Ortsteil für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" angemeldet. Eine Fachkommission hat bereits einen Rundgang durchs Dorf absolviert. Ortsvorsteher und Ortschaftsrat wollen die Ortsentwicklung vorantreiben

Radolfzell – Möggingen will hoch hinaus. Mit 835 Einwohnern ist es der kleinste der sechs Radolfzeller Ortsteile. Doch das malerisch ins Grün gebettete Dorf gibt sich ehrgeizig. Im ganzen Landkreis Konstanz ist es das einzige, das sich für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" angemeldet hat. Neun Dörfer im Regierungsbezirk Freiburg kämpfen um den Sieg auf Landesebene. Der traditionsreiche Wettbewerb wird seit 1961 ausgerichtet. Ziel der Initiative ist, die Bürgerschaft zu Engagement im Dorf zu bewegen und Impulse zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum zu geben.

Das Leitziel des Wettbewerbs sei Möggingen "wie auf den Leib zugeschnitten", meinte Bürgermeisterin Monika Laule in ihrer Begrüßungsrede vor der fünfköpfigen Prüfungskommission unter der Leitung von Michael Würth vom Regierungspräsidium Freiburg. Ortsvorsteher Ralf-Peter Mayer samt Ortschaftsrat und Bürgern seien seit Jahren mit vielen Ideen, Selbstbewusstsein und Kompetenz dabei, Möggingen zu einem Vorzeigedorf zu entwickeln, fuhr Laule fort. Mayer selbst nannte sein Dorf "einen grünen Mosaikstein in Radolfzell". Naturschutz wird großgeschrieben in Möggingen. Das Max-Planck Institut für Ornithologie ist der größte Arbeitgeber im Dorf. Gleich danach kommt der BUND Baden-Württemberg, der seine Landesgeschäftsstelle im Ort betreibt. Auf einem Rundgang durch das Dorf hinauf zum Sortengarten konnte die Kommission sich ein Bild von der Schönheit der Landschaft bei Sonnenschein machen. Der Artenreichtum rund ums Dorf, vor allem in der Nähe des Mindelsees, sei ein Hotspot für Vögel in Deutschland, erklärte Gernot Segelbacher, Professor für Wildtierökologie. Einige Vogelarten seien nur hier anzutreffen.

Die Kehrseite der geschützten Natur ist indes, dass die dörflichen Grenzen eng gefasst sind. Notwendige bauliche Entwicklungen müssen im Ortskern stattfinden. Und auch hier haben die Mögginger Findigkeit bewiesen, Natur und Architektur unter einen Hut zu bringen. Seit 2010 darf das Dorf sich Bioenergiedorf nennen. Der Biogaslandwirt Marc Rehm produziert auf seinem Hof neben dem Wasserschloss der Familie Bodman in Möggingen Gas, das über eine Leitung ins Blockheizkraftwerk im Dorf geleitet wird. 140 Haushalte profitieren bereits von der nachhaltig erzeugten Wärmeenergie, berichtet Ortschaftsrat Markus Honsel.

Auch auf sozialem Gebiet kann Möggingen mit dem im April diesen Jahres eröffneten Kinderhaus Bullerbü punkten. 86 Kinder werden hier im Ganztagesbetrieb betreut. Im Jahr 2012 musste Möggingen zwar seinen Grundschulbetrieb aufgeben, doch das Kinderhaus sei ein schöner Ausgleich, so Mayer. Junge Familien zöge es wieder ins Dorf. Sehr positiv beurteilt der Ortsvorsteher auch die Gemeinschaft aller Generationen im Dorf. Treffpunkt für viele sei der Gasthof Adler. Mittwochs um 19 Uhr öffnet zudem das Rathausstübchen sein Tor. Jeden Monat übernimmt einer der sieben Vereine die Bewirtung. Mangels Platz für ein Vereinsheim wurde der Dachboden des Rathauses gedämmt und renoviert. Bald stehe er den Vereinen zur Verfügung. Seit vergangener Woche hat das Mögginger Vereinsleben zudem Nachwuchs bekommen: "Mögginger Art" nennt sich der jüngste Spross unter den Vereinen, der Kulturschaffende der dörflichen Gemeinschaft an einen Tisch bringen soll.

Mayers Fazit: Möggingens Stärke liege in einer intakten Dorfgemeinschaft über alle Generationen hinweg. Im Dorf werde Lebensqualität durch Nähe gelebt. Allerdings fehle derzeit ein Dorfladen. Daran wolle man arbeiten sowie an vier Leitbildern, die im Laufe der Bewerbung für den Wettbewerb entworfen wurden: Die Dorfentwicklung soll vorangetrieben werden. In Planung sei ein Neubaugebiet am nördlichen Rand des Dorfes. Und auch für die Ökologie, das soziale Leben und die Kultur haben die Mögginger Zukunftsvisionen.

Zum Wettbewerb

Den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gibt es seit 1961. Teilnahmeberechtigt sind Dorfgemeinschaften bis zu 3000 Einwohnern. Der Wettbewerb wird auf Bezirks-, Landes-, und Bundesebene ausgetragen. Die Dörfer werden auf jeder Stufe durch eine Fachkommission bewertet. Die Prüfer bewerten die Entwicklungskonzepte und wirtschaftlichen Initiativen, die sozialen und kulturellen Aktivitäten, die Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. (rei)