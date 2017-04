Radolfzell Teile des Stadtwalds dienen ab sofort dem Naturschutz

Bei der Waldbegehung stellen OB Martin Staab und Förster Gerhard Heizmann das Totholz-Konzept vor: Fünf Prozent der Fläche des Stadtwalds fallen für die wirtschaftliche Nutzung weg, dafür können sich dort Tier- und Pflanzenarten in Ruhe entwickeln.

Radolfzell – Den Deutschen wird eine besondere Beziehung zum Wald nachgesagt, und die Radolfzeller scheinen da keine Ausnahme zu sein. Mehr als 20 Personen beteiligten sich an der Waldbegehung, zu der Oberbürgermeister Martin Staab gemeinsam mit Anja Peck, Leiterin des Kreisforstamts in Konstanz, und dem Radolfzeller Förster Gerhard Heizmann eingeladen hatten. Das Interesse am Stadtwald und wie er genutzt wird, ist also groß.

Als wichtigste Neuerung stellten OB Staab und Anja Peck das Alt- und Totholzkonzept vor. Was nach absterbenden, knorrigen Ästen klingt, ist in Wirklichkeit die Grundlage für neues Leben. Als erste Stadt im Landkreis hat Radolfzell dieses Konzept eingeführt, die Stadt nimmt damit eine ökologische Vorbildfunktion ein. Ziel ist es, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Kleintiere, Insekten, aber auch Pilze und winzige Organismen können sich nur in Lebensräumen ansiedeln, in denen sie sich in Ruhe entwickeln können. Diese Chance ist auf abgestorbenen, alten Bäumen, die nicht durch forstwirtschaftliche Nutzung entfernt werden, weit größer als im wirtschaftlich genutzten Wald.

Der Radolfzeller Stadtwald umfasst 1400 Hektar, damit ist die Stadt Radolfzell der größte Waldbesitzer im Kreis Konstanz. Die Stadtverwaltung hat sich nun entschieden, 5,2 Prozent der Fläche des Stadtwalds aus der wirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen und sie ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen: Alte Bäume bleiben somit stehen, bis sie von selbst zerfallen. "Für mich ist das ein Meilenstein", sagte Revierleiter Heizmann, es zeige, dass man auf der Waldfläche für die Arten tatsächlich etwas verändere. "Das hat eine viel größere Wirkung als ein weiteres Zertifikat".

Die Totholzflächen sind nicht auf ein einzelnes Waldgebiet beschränkt, sondern befinden sich in verschiedenen Baumgruppen, die Förster Heizmann je nach Eignung festlegt. "Durch die Gruppen ergibt sich eine Art Mosaik über den Wald", erläuterte Anja Peck. Die Arten, für die der Schutz nötig ist, brauchten keine zusammenhängenden Flächen, sondern "Trittsteine" an verschiedenen Stellen. Jede einzelne Gruppe umfasse etwa 15 Bäume. Um zu verstehen, wie ein solches Waldrefugium aussieht, ist es am einfachsten, es aus der Nähe zu betrachten. In einer bereits ausgewählten Baumgruppe zeigt Heizmann die Kriterien auf, die erfüllt sein müssen, damit sie als Schutzgruppe in Frage kommt: sinnvoll sei es, wenn die Bäume mit Efeu bewachsen seien, wenn sie Höhlen enthielten, Pilzkonsolen oder Mulmhöhlen. Heizmann zeigt eine Eiche, deren Alter er auf 150 bis 200 Jahre schätzt. Sie werde noch etwa 60 Jahre bestehen, danach im Zerfallsprozess vielen Arten Unterschlupf bieten.

Hermann Leiz, Ortsvorsteher Liggeringens, wollte wissen, ob man den wirtschaftlichen Verlust der herausgenommenen Flächen beziffern könne. Der Jahresgewinn betrage etwa 80 000 bis 100 000 Euro, sagte Oberbürgermeister Staab. Er schätze, dass der Verlust höchstens 10 000 Euro betragen könne. "Gemessen an dem, was andere ökologische Ausgleichsprojekte kosten, wäre das sehr günstig."

Bei der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes muss sich die Stadt wenig Sorgen machen. "Der Holzmarkt ist sehr gut", bestätigt Gerhard Heizmann auf Nachfrage des SÜDKURIER. Auch die Nachfrage nach Brennholz sei hoch ebenso wie die nach Hackholz, das für die Heizanlagen in Möggingen und künftig in Liggeringen gebraucht wird. Etwa 10 000 Festmeter Holz werden im Jahr eingeschlagen. Probleme gebe es bei den Fichtenbeständen durch den Befall durch den Buchdrucker, einer Art des Borkenkäfers. Zudem macht die Trockenheit dem Wald zu schaffen: Durch den Wassermangel fehlten den Bäumen die nötigen Widerstandskräfte gegen Schädlinge.

