Radolfzell Tag des offenen Denkmals: Einblicke in verschlossene Schätze

Am Tag des offenen Denkmals am 10. September gibt es in Radolfzell und Gaienhofen Führungen durch die Villa Clara, das Amtsgericht und Otto-Dix-Haus.

Radolfzell/Gaienhofen – Unter dem Motto "Macht und Pracht" steht der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September. Jedes Jahr werden bundesweit historische Bauten vorgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um eine Initiative der deutschen Stiftung Denkmalschutz mit dem Ziel, das Bewusstsein für Denkmalschutz zu stärken. In Radolfzell fiel dieses Jahr die Wahl auf die Villa Clara sowie das ehemalige Ritterschaftshaus, dem heutigen Sitz des Amtsgerichts. Der ehrenamtliche Denkmalpfleger und Historiker Christof Stadler erklärt die Wahl: "Zunächst hatten wir an das Österreichische Schlösschen gedacht. Da es 2019 400 Jahre alt wird, haben wir davon abgesehen und entschieden, die baugeschichtlich interessante Villa Clara in den Mittelpunkt zu stellen." Christof Stadler ergänzt: "Beide Gebäude sind ansonsten so nicht zugänglich, was den Reiz eines Besuches am Tag des Denkmals erhöht." Sämtliche Führungen sind kostenlos.

Die 1897 auf der Mettnau errichtete Villa Clara zählte einst zu den prächtigsten Gebäuden in Radolfzell und steht unter Denkmalschutz. Das Erscheinungsbild wurde im Laufe der letzten 100 Jahre immer wieder verändert. In den Innenräumen sind die bauzeitlichen Stuckdecken und Teile des Eingangsbereiches in einem guten Zustand erhalten. Für die Führung in der Villa Clara ist festes Schuhwerk Voraussetzung, da es sich um eine Baustelle handelt. Das Gebäude befindet sich in Restauration. Die Führung in der Strandbadstraße 8 beginnt um 12 Uhr. Die Restauratorin Melanie Bochmann und der Historiker Christof Stadler werden die Geschichte und Gegenwart des Hauses erklären sowie die Pläne zur Restauration darlegen. Nach einer Stunde ist freie Besichtigung mit einzelnen Erläuterungen und Stationen möglich.

Die Führungen durch Wolfram Janzer im ehemaligen Ritterschaftshaus in der Seetorstraße 5 werden jeweils um 13.30 und 15 Uhr beginnen. Wolfram Janzer lebte mit seinen Eltern und Geschwistern von 1949 bis 1966 im Amtsgericht. Vater Bruno war damals Leiter desselben. Sie bekamen die großen Renovierungen des Hauses in den 1950er und 1960er Jahren mit. Die Anfänge des Ritterschaftshauses reichen bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Im 30-jährigen Krieg wurde das Gebäude zerstört und ab 1660 wieder hergestellt. Wie es danach mit dem Gebäude weiterging und weitere interessante Details erfährt man bei der Führung durchs Haus. Das heutige Amtsgericht Radolfzell wird gegenwärtig wieder saniert, es laufen Bauarbeiten an der Außenfassade.

Eine weitere Möglichkeit zur Denkmalkunde wird in Gaienhofen im Otto-Dix-Haus angeboten. Im Ortsteil Hemmenhofen, im Otto-Dix-Weg 6, befindet sich das ehemalige Wohnhaus der Familie Dix. Otto Dix gilt als ein bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts und Vertreter der neuen Sachlichkeit. Die Kunstrichtung bezeichnet die Besinnung auf die Welt des Sichtbaren. Während des Dritten Reichs verlor Otto Dix als einer der ersten in Deutschland 1933 seine Kunstprofessur, die er an der Dresdner Akademie innehatte. Seine Kunst wurde von den Nationalsozialisten als "entartet" geschmäht. 1959 erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz. Zehn Jahre später starb Otto Dix in Singen am Hohentwiel. Mehr zum Leben und Schaffen des Künstlers erfährt man bei den Führungen in Hemmenhofen. Am Tag des offenen Denkmals wird es stündlich von 11 bis 16 Uhr Museums- und Gartenführungen geben. Das Anwesen wurde 2010 von der Otto-Dix-Haus-Stiftung erworben und denkmalgerecht saniert.

Tag des Denkmals

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte Bürgerinitiative für Denkmalschutz und Denkmalpflege in Deutschland. Sie wurde 1985 unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten gegründet. Die wichtigsten Aufgaben sind der Erhalt bedrohter Kulturdenkmäler und Öffentlichkeitsarbeit für den Denkmalschutz. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals besteht seit 1993. Mehr als vier Millionen Menschen erleben jährlich die verschiedenen historischen Bauten in Deutschland. Die bundesweite Eröffnung findet dieses Jahr in Oldenburg statt. Mehr Informationen: www.tag-des-offenen-denkmals.de/laender/bw/114/6623/