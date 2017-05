Radolfzell Tag des Rades präsentiert große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes

Der verkaufsoffene Sonntag am 7. Mai hält viele Aktionen bereit. Mehr als 100 Geschäfte haben geöffnet. Die Präsentation der E-Bikes hat Messe-Charakter

Auch verkaufsoffene Sonntage sind nicht mehr, was sie einmal waren. Als man den verkaufsoffenen Sonntag in den 90er-Jahren zum ersten Mal als "Tag des Rades" deklarierte, habe es sich um einen verschämten Hinterhof-Verkauf von einigen Gebrauchträdern gehandelt, erinnern sich Fahrradhändler Andreas Joos und Peter Zinsmaier, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft. Das ist 19 Jahre her. "Inzwischen hat der Tag des Rades Messe-Charakter", sagt Zinsmaier mit Stolz. Viele Besucher kommen, um ein riesiges Angebot an Neuheiten auf dem Fahrrad- und E-Bike-Markt zu sehen, ergänzt Andreas Joos, vergleichbare Gelegenheiten gebe es am Bodensee lediglich bei der Messe Euro-Bike in Friedrichshafen. Es gibt daher viele Besucher, die den verkaufsoffenen Sonntag ausschließlich nutzen, um sich über die Neuheiten auf dem Markt zu informieren.

Dementsprechend hat sich das Erscheinungsbild am Tag des Rades geändert: Wo früher auf dem Marktplatz die neuesten Automodelle gezeigt wurden, werden jetzt Fahrräder aller Art vom E-Bike bis zum Lastenrad präsentiert. Auch die Mobilität hat sich verändert: Viele Menschen sind inzwischen bereit, vom Auto auf ein E-Bike umzusteigen, wenn es etwa um die Strecke von der eigenen Wohnung bis zur Arbeit geht. Das dient zum einen der Gesundheit jedes Einzelnen, zweitens auch der Umwelt. "Das Image des E-Bikes hat sich enorm verändert", sagt Andreas Joos. Noch vor wenigen Jahren sei es ein Fortbewegungsmittel für ältere Menschen gewesen, die in ihrer Freizeit Radtouren unternehmen wollen. Heute sind die Kunden deutlich jünger, viele setzen das E-Bike auf dem Weg zur Arbeit ein und es gibt den E-Antrieb bei sämtlichen Radtypen.

Der neueste Trend: Das elektrische Mountainbike, das den Radfahrern ermöglicht, längere Strecken zurückzulegen. "Mit dem E-MTB legt man den Schwerpunkt stärker auf die Fahrtechnik als auf die Kondition", berichtet Joos. Um den Besuchern einen guten Überblick darüber zu ermöglichen, was der Markt so zu bieten hat, werden 17 führende Hersteller auf dem Marktplatz präsent sein und etwa 250 Testbikes dabei haben. Potentielle Kunden können etliche Modelle vor Ort ausprobieren. In der Kaufhausstraße wird die Firma Flyer aus der Schweiz einen Fahrtechnik-Parcours aufbauen: eine Chance, die E-Mountainbikes unter realen Bedingungen zu testen.

Wer dennoch mehr Interesse für den motorisierten Verkehr aufbringt, wird ebenso wenig zu kurz kommen: Entlang der St.-Johannis-Straße (Seemeile) werden die ortsansässigen Autohäuser Neuheiten vom Automobilmarkt präsentieren. In der Schützenstraße wird eine Motorrad-Oldtimer-Ausstellung zu sehen sein.

Abgesehen davon gibt es wie bei allen verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm, das einen erlebnisreichen Familienausflug zulässt: Es wird beispielsweise Rundfahrten mit der Solarfähre Helio geben, zudem verkehrt der Rössle-Bus zwischen Seemaxx und Innenstadt bis an den See. Wer sportliche Betätigung nicht scheut, hat die Gelegenheit vom Münsterturm aus Radolfzell von oben zu betrachten. Nicht zuletzt sind etwa 100 Geschäfte am Sonntag geöffnet, sodass auch der klassische Einkaufsbummel, allerdings in guter Gesellschaft von vielen anderen Kunden, nicht am Angebot scheitern wird.

Aufgrund der zu erwartenden großen Zahl an Besuchern rät die Aktionsgemeinschaft dazu, den öffentlichen Nahverkehr zur Anreise nach Radolfzell zu nutzen. Der Stadtbus fährt an diesem Sonntag auf allen Linien zu Sonderkonditionen: eine Fahrt kostet lediglich einen Euro. Und angesichts des Mottos ist auch die Anreise mit dem Rad eine Überlegung wert.

