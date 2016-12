Radolfzell Täter zerkratzt Auto

Ein bisher nicht bekannter Täter hat zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch das Dach und die Seiten eines geparkten Autos zerkratzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war das Auto in der Buchenseestraße in Güttingen abgestellt. Der Täter habe außerdem aus allen vier Reifen die Luft abgelassen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen, Telefon: (0 77 32) 95 06 60.