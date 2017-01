Täter schlägt Windschutzscheibe ein

Ein bisher nicht bekannter Täter hat am Montag, zwischen 10.30 und 18.30 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Schiesserstraße geparkten Autos eingeworfen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, beläuft sich der Schaden auf rund 1500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Scheibe mit einem Stein einwarf. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Schiesserstraße beobachtet habt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell zu melden, Telefon: (0 77 32) 95 96 60.