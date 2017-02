Radolfzell TV Radolfzell macht Seemaxx zur Sportarena

Sportler zeigen an mehreren Stellen des großen Gebäudes ihre Disziplinen und wollen so potenzielle Mitstreiter interessieren

Sportler des TV Radolfzell sind an ungewöhnlichem Ort in Aktion getreten: Sie haben das Seemaxx zur Sportarena gemacht. Aktive mehrerer Sparten zeigten an mehreren Orten des Einkaufscenters beim sogenannten Sports-Day ihre Disziplinen, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. So konnten sich Seemaxx-Kunden aus direkter Nähe ein Bild machen – und wurden oft auch zum Mitmachen eingeladen. Das Ziel bei der Aktion: den TV bekannter machen und auch die ein oder andere Neumitgliedschaft gewinnen.

Die Eltern-Kind- und Vorschul-Turngruppen zeigten laut Presseinfo anschaulich, wie viel Freude Bewegung von kein auf machen kann. Die Fun-Girls zogen mit ihren abwechslungsreichen Tanzdarbietungen zahlreiche Besucher in ihren Bann. Viele Radolfzeller kennen sie, aber auch Kunden des Seemaxx, die von außerhalb kamen, waren begeistert, wie es vom Verein weiter heißt.

Die Leichtathleten präsentierten ihr Können auf einer eigens hergerichteten Sprintstrecke. Natürlich wurde bei allen die Zeit gestoppt und Besucher wurden zum Mitmachen animiert. Die Bodenturnerinnen faszinierten mit einer starken Leistung, so der Verein weiter. Beeindruckend war demnach vor allem ihre enorme Beweglichkeit und Körperbeherrschung. Eifer und Spaß waren deutlich zu spüren. Die Basketballer beeindruckten beim Korbwerfen. Natürlich ermutigten sie auch die Zuschauer zum Werfen. Die Abteilung Fitness und Gesundheit bot Fitnesstraining zum Mitmachen.

Am Infostand informierte der Vorstand über das Angebotsspektrum des TV. Auch der Förderverein war präsent. Das aktuelle Flugblatt zum Sportprogramm 2017 wurde von vielen Besuchern mitgenommen und ist ab jetzt in der Geschäftsstelle des Klubs erhältlich. Natürlich wurde auch nicht versäumt, auf die Unterseevolleys und die Heimspiele in der 3. Liga aufmerksam zu machen. Michael Horber, 2. Vorsitzender des TV, dankte allen Beteiligten im Namen des Vorstandes für enormes Engagement: „Wir haben unseren Verein gut präsentiert", wird er in der Presseinfo zitiert.