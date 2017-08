Radolfzell TRW Radolfzell spricht bald chinesisch

OB Staab bewertet den Verkauf als Chance für den Standort Radolfzell

Radolfzell – Statt einmal um den See zu fahren, ruft jetzt China: Das Unternehmen ZF Friedrichshafen verkauft das Geschäftsfeld Fahrzeugbediensysteme (Global Body Control Systems, kurz BCS) von der Tochter ZF TRW mit Hauptsitz in Radolfzell an das chinesische Unternehmen Luxshare Limited mit Sitzen in Hongkong und Dongguan. Dies gab der ZF-Konzern am Mittwochnachmittag bekannt. Weltweit gehören 6000 Mitarbeiter zum Geschäftsfeld, in Radolfzell sind 1100 davon tätig.

"Für die Mitarbeiter wird sich nach der Übernahme rein gar nichts ändern", verspricht Jochen Mayer, zuständig für Wirtschafts- und Finanzkommunikation bei ZF Friedrichshafen. Das chinesische Unternehmen stellt Kabel- und Steckverbinder für die Unterhaltungselektronik sowie für die Automobil- und Medizintechnik her. Luxshare habe ein großes Interesse, ein finanziell gesundes Unternehmen für den Konzern dazu zu kaufen und wolle weiter in diesen Bereich investieren, berichtet Mayer. "Und dafür brauchen sie alle Mitarbeiter an Bord." Der Geschäftsbereich Fahrzeugbediensysteme werde weiterhin ein eigenständiges Unternehmen sein und auch die Produkte sollen weiterhin eigenständig vermarktet werden. Auch das Management mit Ralf Jeskulke an der Spitze bleibe in der Verantwortung, wenn die Eigentümer in China sitzen.

Für ZF Friedrichshafen ist es der zweite Verkauf eines Teils des ehemaligen TRW-Unternehmens, nachdem sie den Autozulieferer erst im Mai 2015 gekauft hatten. Bereits im Sommer 2016 hat ZF einen TRW-Bereich für Befestigungssysteme an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Nun folgt der Bereich Fahrzeugbediensysteme. Laut Jochen Mayer sei dies eine strategische Entscheidung des Friedrichshafener Konzerns. In Radolfzell werden unter anderem Schalter für Klimaanlagen oder zum Öffnen des Autodachs und Reifendruckkontrollsysteme hergestellt. Dies alles passe nicht zum Portfolio von ZF, das sich auf autonomes Fahren konzentrieren will. Bis zum Winter erwartet Mayer die Zustimmung vom Kartellamt zum Verkauf. Dann gehört das ehemalige TRW Radolfzell nicht mehr zur ZF-Gruppe. Doch Jochen Mayer widerspricht der Vermutung, dass der Verkauf der BCS-Sparte bereits beim Kauf von TRW vor zwei Jahren geplant war.

Gestern war die Führungsmannschaft der ZF TRW-Gruppe mit Informationsveranstaltungen für die Belegschaft beschäftigt. An allen Standorten, auch in Radolfzell. "Zum Teil in kleinen, spontanen Betriebsversammlungen." Dass ZF die TRW-Sparte mit den Bedienungselementen verkaufen wollte, ist schon seit Herbst in der Belegschaft diskutiert worden. Für viele kam nur der Zeitpunkt überraschend. Mit Luxshare sei aber für BCS ein Käufer gefunden worden, der eine langfristige Perspektive bietet, glaubt Mayer: "Das ist eine richtige Firma mit 35 000 Beschäftigten weltweit, das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,2 Milliarden gemacht."

Radolfzells OB Martin Staab vertraut den Aussagen aus der ZF-Zentrale in Friedrichshafen: „Da China sich weiter zu einem der wichtigsten Absatzmärkte der Automobilindustrie entwickeln wird und Luxshare eine große Expertise im Bereich der Elektronik hat, sehe ich gute Chancen, dass der TRW-Standort in Radolfzell gestärkt werden kann." Die Signale, die ihn am Mittwoch aus dem Management von ZF TRW erreicht hätten, seien durchweg positiv. "Es soll künftig noch mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung geben, ich bin von der Sicherheit des Standorts überzeugt und das ist gut für Radolfzell und vor allem für die Mitarbeiter hier.“

Die Geschäftssparte

In den Bereichen Fahrzeugbediensysteme (BCS) und Radio Frequency beschäftigt ZF rund 6000 Mitarbeiter an 16 Standorten in elf Ländern. Sie versorgen Kunden in Europa, Asien – insbesondere China – sowie Nord- und Südamerika. Zu ihren Produkten für die Automobilindustrie gehören Schalter, Lenkstockschaltmodule, elektronische Bedienfelder, Klimasteuerungen sowie Lenkradsperren. Zudem zählen Regensensoren und Lichttaster sowie Reifendruckkontrollsysteme zum Angebot. Über Umsatzzahlen der Sparte schweigt sich ZF-Konzernsprecher Jochen Mayer aus: "Zahlen aus Geschäftssparten veröffentlichen wir nicht." Doch Mayer sagt auch: "BCS ist gut aufgestellt und profitabel."