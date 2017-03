Radolfzell THW Radolfzell unter neuer Leitung

Adrian Amann gibt nach fünf Jahren als Ortsbeauftragter den Staffelstab weiter. Die Zeit im Amt habe ihn verändert und geprägt, sagt Amann. Christoph Völkner folgt ihm nach.

Radolfzell – Nach fünfjähriger Amtszeit als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Radolfzell ist jetzt Adrian Amann von Kollegen und Vertretern anderer Hilfsdienste verabschiedet worden. Während der offiziellen Amtseinführung seines Nachfolgers Christoph Völkner blickte der bisherige Dienststellenleiter einer Bundesdienststelle, wie der Posten in Radolfzell in der Amtssprache heißt, noch einmal auf die zurückliegenden fünf Jahre zurück. Obwohl sich fünf Jahre nach einer überschaubaren Zeitspanne anhörten, hat ihn diese Zeit nach eigener Aussage "geprägt und verändert", wie er im Versammlungsraum der THW-Unterkunft in der Franz-Anton-Messmer-Straße konstatierte.

Mit Zufriedenheit stellte er zudem fest, dass sich die Situation des THW Radolfzell objektiv verbessert habe: Dank höherer Finanzmittel durch den Bund konnte man die zuvor schwierige Finanzsituation verbessern und zahlreiche Geräte beschaffen, beziehungsweise erneuern. Lob sprach er dabei nicht nur seinen Kameraden, sondern vor allem seinem Stellvertreter Willi Braun aus, der diesen Posten seit etlichen Jahren innehat. "Dank ihm habe ich die Zeit gut überstanden", sagte Adrian Amann. Das er seine Arbeit gut gemacht habe, bestätigten auch andere Führungskräfte. So lobte unter anderem Willi Streit, Revierleiter der Polizei Radolfzell, die "gute Zusammenarbeit mit dem THW", wie er erklärte.

Gleiches konnte man von Bürgermeisterin Monika Laule hören. Sie dankte nicht nur für das Engagement, sondern ebenfalls für die gelungene Zusammenarbeit. Dietmar Löffler, neuer Landesbeauftragter des THW, stellte in seiner Dankesrede insbesondere die große Leistung innerhalb eines Ehrenamtes in den Vordergrund. Innerhalb der von ihm vertretenen 93 Ortsverbände in Baden-Württemberg könne man in Radolfzell von einer "eindrücklichen Bilanz" sprechen, wie er sagte. Als neuer Ortsbeauftragter wird ab sofort Christoph Völkner fungieren. Der 25-jährige Elektroniker ist seit 2004 beim Technischen Hilfswerk in Radolfzell aktiv. Den Ortsverband kann er nach eigener Aussage "in einer guten Situation übernehmen", wie er befand.