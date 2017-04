Radolfzell TC Böhringen ist bald schuldenfrei

Der Tennisclub Böhringen fiebert einer neuen Ära entgegen: Nach umfangreichen Investitionen ist er nächstes Jahr schuldenfrei.

Radolfzell-Böhringen – "Die letzten Jahre waren hart für uns, jetzt können wir uns bald wieder ausschließlich auf den Spaß am Tennis konzentrieren", so das Schlusswort des Vorsitzenden Christian Taube an der Hauptversammlung des Tennisclubs Böhringen. Er kündigte ein großes Fest an, wenn im nächsten Jahr die letzte Darlehensrate für das Clubhaus bezahlt ist. Dass der Verein mit seinen 132 aktiven Mitglieder 2018 in eine schuldenfreie Zukunft blicken könne, sei der Lohn aller Anstrengungen. Nun gehe es darum, Anreize zu schaffen, um den Mitgliederrückgang – ein Problem vieler Tennisvereine – zu stoppen. Und es stünden wieder Mittel zur Verfügung, um in den Verein zu investieren. "Da werden wir einen Qualitätssprung machen", so Christian Taube.

Trotz des Sparkurses über viele Jahre hinweg sei die Anlage gut in Schuss. 2016 wurde in die Bewässerungsanlage investiert, sodass die Plätze jetzt einmal pro Nacht berieselt werden. Die Saison 2016 wurde rege genutzt. Letztes Jahr habe man dank des milden Herbstes fast acht Monate im Freien spielen können, so Taube.

Auch die sportliche Bilanz kann sich sehen lassen. Der Verein war mit vier Mannschaften an der Tennisrunde vertreten. Die Damen 40 sind in die erste Bezirksliga aufgestiegen und im Doppel, so Sportwart Hubert Dilger, habe der Verein zwei Stadtmeistertitel geholt. Aber auch der Spaß und das Miteinander kommen nicht zu kurz, wie das beliebte Sie und Er-Turnier, Public Viewing zur EM, ein Badischer Abend, Kabarett und viele gemütliche Hocks im Clubhaus zeigten.

Aktuell hat der Verein 20 Jugendliche, die aktiv gemeldet sind und mangels eigener Jugendmannschaften in Spielgemeinschaften mit Radolfzeller Vereinen an den Start gehen. "Die Kooperationen funktionieren wunderbar", lobte Jugendwart Harald Bächle. Alle Jugendlichen des TC Böhringen seien erfolgreich und mit Spaß dabei. So trat man bei den Jugend- Stadtmeisterschaften in vier der neun Konkurrenzen an und stellte hier auch jeweils den Stadtjugendmeister. Ein Höhepunkt in Böhringen war wieder das Tenniscamp zu Beginn der Sommerferien, das zahlreiche Jugendliche aus anderen Vereinen anzieht.

Ein gutes Vereinsklima spiegelten auch die zügig verlaufenen Teil-Wahlen wieder. Alle Vorstandsmitglieder wurden in offener Abstimmung einstimmig wiedergewählt.