Radolfzell Sylvia Stamer löst Holger Bohle im Böhringer Ortschaftsrat ab

Der junge Böhringer Ortschaftsrat Holger Bohle verlässt studienbedingt das Gremium. Seine Nachfolgerin ist Sylvia Stamer.

Mit großem Bedauern hat der Böhringer Ortschaftsrat auf das vorzeitige Ausscheiden von Holger Bohle reagiert. Der 23-jährige CDU-Ortschaftsrat, der in Konstanz Mathematik und Geschichte auf Lehramt studiert, wechselt den Studienort und wohnt künftig in Stuttgart. Deshalb muss er sein Mandat aufgeben. Holger Bohle war seit 2014 im Ortschaftsrat und hat in Böhringen schon einiges bewegt.

Besonders hob Ortsvorsteher Bernhard Diehl bei der Verabschiedung den Fitnessparcours im Wald hervor, den Holger Bohle als 18-Jähriger initiiert, geplant und im Rahmen der bundesweiten Sozialaktion "72 Stunden" des Bunds der deutschen katholischen Jugend mit Kindern und Jugendlichen der Seelsorgeeinheit St. Radolt aufgebaut hat. Eine weitere 72-Stunden-Aktion organisierte er 2015 für einen großen Einsatz auf dem Abenteuerspielplatz in Böhringen. Ebenso wurden auf seine Initiative hin an den Straßenschildern im Ort, die nach Ehrenbürgern benannt sind, Infotafeln zur Erklärung angebracht.

"Wir sind immer glücklich, wenn junge Leute im Ortschaftsrat mitarbeiten und finden das Ausscheiden sehr schade", unterstrich Bernhard Diehl. "Man kann ja auch später wieder im Ort aktiv werden", gab er Holger Bohle als Ansporn mit auf den Weg.

Für Holger Bohle rückt im Ortschaftsrat Sylvia Stamer nach. Sie wurde noch am gleichen Abend verpflichtet. Die engagierte Lehrerin aus der Alten Ziegelei ist kein Neuling in der Ortspolitik. Sie saß bereits in der letzten Periode in Böhringen am Ratstisch.