Radolfzell Surfer vor Radolfzeller Yachthafen tödlich verunglückt

Ein 47-jähriger Surfer ist aus noch nicht geklärter Ursache vor dem Radolfzeller Yachthafen ertrunken. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Ein 47 Jahre alter Surfer ist am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr vor dem Radolfzeller Yachthafen tödlich verunglückt. Laut Bericht der Polizei soll er aus noch nicht geklärter Ursache den Halt auf seinem Surfbrett verloren haben und ins Wasser gestürzt sein. Wie lange sich der Mann dann schwimmenderweise im Wasser aufgehalten hat, ist noch unklar. Der 47-jährige wurde – im Wasser treibend – von einem anderen Surfer entdeckt und von einer Bootsbesatzung an Bord gebracht.



Die Bootsbesatzung begann sofort mit Reanimierungsmaßnahmen und verständigte Rettungskräfte. Der Verunglückte wurde von der Bootsbesatzung in den Radolfzeller Yachthafen gebracht, wo er von den alarmierten Rettungskräften weiter reanimiert wurde. Die Reanimierungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg und der Surfer verstarb. Die Wasserschutzpolizei Konstanz ermittelt die Hintergründe des Unglücks.

Die Wasserschutzpolizei weist vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse nochmals alle Wassersportler eindringlich daraufhin, die Wetterentwicklung auf dem Bodensee genau zu beobachten und die entsprechenden Warnhinweise strikt zu befolgen.