Radolfzell Streit um illegale Müllentsorgung: Mann von Hänger angefahren

Bei einem Streit auf dem Parkplatz Brandbühl wurde ein Mann von einem Anhänger angefahren und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer sind über illegale Müllentsorgung miteinander in Streit geraten. Der Vorfall ereignete sich am Montag, gegen 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz Brandbühl. Ein 54-jähriger Autofahrer, der wohl Müll entsorgen wollte, wurde von einem 75-jährigen Zeugen, der den Vorgang beobachtete, angesprochen. Dabei entwickelte sich ein Streitgespräch, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 54-Jährige setzte sich anschließend in sein Fahrzeug, um den Parkplatz zu verlassen. Beim Anfahren streifte sein Anhänger den 75-Jährigen, der dadurch stürzte und sich Schürfungen und eine Prellung am Kopf zuzog. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.