Radolfzell Streit um ein paar Bier eskaliert

Zwei Männer sind wegen Raub und Körperverletzung zu je eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt

Radolfzell – Wegen gemeinschaftlich begangenem Raub und wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Schöffengericht am Amtsgericht Konstanz einen 21-jährigen Mann aus Radolfzell und seinen 27-Jährigen Bekannten aus Singen zu je eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Strafen wurden unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

Im September vorigen Jahres trafen die beiden angetrunkenen Angeklagten gegen zwei Uhr morgens in der Innenstadt auf zwei Freunde, die in der Fußgängerzone friedlich ein paar Bierchen schlürften. Zunächst baten die angetrunkenen Männer sie um eine Zigarette, die sie auch bekamen. Nachdem sie sich bereits abgewandt hatten, kehrten sie um und wollten noch eine zweite. Warum die Stimmung dann plötzlich umschlug, war nicht mehr genau zu klären. Zum einen hieß es, die hätten dann auch noch Bier verlangt. Und der sehr betrunkene 21-Jährige habe plötzlich behauptet, sie hätten ihm 50 Euro geklaut. Der berichtete, daran könne er sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr so genau erinnern. Genauer erinnerte er sich daran, dass sein Begleiter sich über das Aussehen eines der beiden Geschädigten, ein 19-jähriger Schüler, lustig gemacht habe. Als dessen Begleiter protestierte, habe er dem ein oder zweimal gegen die Schläfe geschlagen. Der 19-Jährige berichtete, der ältere Täter habe ihm ein Taschenmesser an den Hals gehalten und der Jüngere habe ihm einen Tritt gegen den Kehlkopf verpasst. Dann seien die Beiden mit ihrem Rucksack abgehauen. Vor Gericht bestätigte der 27-Jährige, dass er noch gesagt hatte: "Ihr seid jetzt offiziell abgezockt, damit ist der Fall erledigt" Im Rucksack befanden sich noch einige Biervorräte.

Der 19-Jährige hatte durch einen Karate-Kick eine Kehlkopfprellung erlitten, sein Freund blieb nach dem Vorfall mit einer blutenden Platzwunde und eine Schädelprellung zurück. Die beiden Angeklagten behaupteten, normalerweise kaum oder gar keinen Alkohol zu trinken. Der 21-Jährige machte gar seinen früheren Chef dafür verantwortlich, dass er damals so betrunken war. Dieser habe ihn nach einer Firmenfeier zum Schnapstrinken verleitet. Bereits im Vorfeld der Gerichtsverhandlung haben die beiden von den Anwälten Thomas Röder und Jens Weimer verteidigten Täter sich schriftlich bei den Geschädigten entschuldigt und den entwendeten Rucksack ersetzt. Unter anderem auch wegen der Gefährlichkeit ihres Handelns verhängte das Gericht für jeden eineinhalb Jahre Haft. Weil alle Voraussetzungen erfüllt waren, konnten die Strafen für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Neben den üblichen Bewährungsauflagen muss jeder der beiden als Schmerzensgeld je ein Monatsgehalt an die Geschädigten überweisen. Daneben hat das Gericht die Täter verpflichtet, ein Anti-Aggressions-Training zu absolvieren.