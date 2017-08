Markelfingen Streit in Wirtschaft: 21-Jähriger bekommt Bierglas auf den Kopf

Streit in Wirtschaft: 21-Jähriger bekommt Bierglas auf den Kopf

Warum die beiden Männer nachts in Markelfingen gestritten haben, ist unklar.

Ein 21 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht im Bereich einer Wirtschaft in der Markelfinger Unterdorfstraße leicht verletzt worden. Laut Bericht der Polizei soll er mit einem anderen Mann eine Auseinandersetzung gehabt haben und dieser soll dem 21-Jährogen mit einem Bierglas auf den Kopf geschlagen haben. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist bislang nichts bekannt, die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.