Radolfzell Streit in Gemeinschaftsunterkunft: Betrunkene Bewohner geraten aneinander

Erst haben sie zusammen getrunken, dann floss Blut. Beide verbrachten die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Ein 42-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft mit einem Mitbewohner aus Eritrea aneinandergeraten. Laut Bericht der Polizei hatten die beiden Männer erst zusammen gezecht und waren dann in Streit geraten, als der 42-Jährige den Jüngeren aufgefordert haben soll, ihm noch mehr Bier zu geben. Der 24-Jährige soll daraufhin den Afghanen, der auf einem Tisch saß, rücklings heruntergerissen haben, wobei dessen Bierflasche zu Bruch ging. Der 42-Jährige soll sich sich anschließend wieder hochgerappelt und mit der abgebrochenen Flasche die anwesenden Personen attackiert haben. Als ein Mitarbeiter der alarmierten Sicherheitskräfte dem Tatverdächtigen den Flaschenrest abnehmen wollte, erlitt er eine Verletzung an der Hand. Ob diese bewusst zugefügt oder eher zufällig zugefügt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Auf richterliche Anordnung wurde der 42-Jährige, der genauso wie sein Kontrahent erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte, von den Beamten in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Der verletzte Security-Mitarbeiter musste im Krankenhaus ambulant werden.