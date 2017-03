Radolfzell Streit in Flüchtlingsunterkunft: Drei gegen einen

Drei Männer aus dem Irak geraten in Streit mit einem jungen Kurden. Die Polizei muss eingreifen.

Vier Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Kasernenstraße sind am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr in einen handfesten Streit geraten. So sollen laut Bericht der Polizei drei Männer irakischer Herkunft im Alter von 21, 23 und 33 Jahren mit einem 21-jährigen Kurden aus noch nicht geklärter Ursache eine Auseinandersetzung mit den Fäusten ausgetragen haben. Der junge Mann soll von den drei anderen Schläge kassiert und Prellungen davongetragen haben. Gegen die drei Tatverdächtigen ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung.