Radolfzell Streit auf Parkplatz eskaliert  Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer geraten auf dem Netto-Parkplatz in Radolfzell in Streit. Jeder erzählt nun etwas anderes, wer angefangen haben soll. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei sucht noch Zeugen für eine handfeste Auseinandersetzung, die sich am Samstag, 27. Mai, ereignet hat. Wie die Polizei jetzt berichtet, sollen zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren auf dem Parkplatz eines Discounters in der Badener Straße in Streit geraten sein. Die beiden Kontrahenten hatten nebeneinander geparkt und der 44-Jährige die Fahrzeugtür beim Öffnen leicht gegen den Außenspiegel seines Nebenmannes gestoßen. Dies war zunächst der Anlass eines Streitgesprächs, das letztlich in Handgreiflichkeiten endete. Während der 44-Jährige angab, er habe eine Ohrfeige von dem 36-Jährigen erhalten und sich daraufhin gewehrt, soll nach den Ausführungen des jüngeren Mannes der 44-Jährige sofort auf ihn eingeschlagen haben. Beide wiesen entsprechende Blessuren auf, lehnten aber eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Zur Klärung des Hergangs bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Telefon (0 77 32) 9 50 66-0, in Verbindung zu setzen.