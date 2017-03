Radolfzell Straßensperrung: Die Schiesserstraße in Radolfzell wird umgebaut

Es gibt einen neuen Straßenbelag, alte Bahnschienen werden entfernt. Danach soll auch der Fußweg besser liegen. Bis 10. April bleibt die Straße gesperrt.

Die Schiesserstraße wird noch bis zum 10. April voll gesperrt. Dies geht nun aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Werner-Messmer-Straße und der Güttingerstraße. Hintergrund ist die Erneuerung des Straßenbelages und die Neuordnung des gesamten Bereiches.

Einst war die Straße eine wichtige Verbindung der Firma Schiesser zur Außenwelt. Hier führte unter anderem eine Schienenverbindung zu den Gleiskörpern an der Mettnaubrücke. Die letzten Relikte dieser Zeit werden aktuell aus dem Fahrbahnbereich der Schiesserstraße entfernt. Wie Mahnmale reckten sich gestern Teile der Schienen in den Himmel. Einem Fahrzeughalter wird die Baustelle noch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Ein seit rund zwei Wochen in der Schiesserstraße geparktes Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen umgesetzt, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. Der Unterschied zum klassischen Abschleppen liegt vor allem in den niedrigeren Kosten des Umsetzens, da keine Gebühren für das Einlagern des Fahrzeugs anfallen.

Die Schiesserstraße selbst ist nach Ansicht des stellvertretenden Dezernatsleiters Thomas Nöken "der letzte Straßenabschnitt im ehemaligen Schiesserquartier, der bisher noch nicht saniert wurde", wie er jetzt auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte. Nun möchte man den Bereich seiner Umgebung anpassen. Spätestens wenn der Aquaturm als Hotel seinen Betrieb aufnimmt und die jahrelange Baustellensituation beendet ist, präsentiert sich das Gebiet in neuem Glanz. Dazu gehört laut Thomas Nöken auch eine Verbesserung der fußläufigen Verbindung. Künftig wird der Gehweg im Bereich der Schiesserstraße nämlich auf der anderen Straßenseite geführt, um von dort zum Messeplatz zu gelangen. In diesem Zusammenhang mussten die drei letzten verbliebenen Walnussbäume gefällt werden, deren Zustand ohnehin nicht mehr der beste war. Sie werden durch fünf neue Bäume ersetzt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich laut der Pressemitteilung auf 182 000 Euro.