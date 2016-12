Radolfzell Stiftung Mama Rosa weiter rührig tätig in Rumänien

Das Lebenswerk der Radolfzellerin Rosa Engelmann sorgt für Direkthilfe. Neuestes Projekt der Stiftung ist ein Ferienheim.

Das Lebenswerk von Rosa Engelmann – ihre Stiftung für die Ärmsten der Armen in Rumänien – bewirkt auch drei Jahre nach dem Tod der Radolfzellerin viel Gutes in der Region Ilja und Baia Mare. Ihre Mitstreiter aus Lebzeiten, die Stiftungsvorsitzende Nora Pogan aus Iznang, die aus der Gegend stammt und jedes Jahr mehrere Monate vor Ort ist, sowie die Stiftungsmitglieder Brigitte und Edgar Wiedemann aus Weiler sind nach wie vor rührig für die Rumänienhilfe tätig.

Viele werden sich noch an Rosa Engelmann aus der Allweilerstraße erinnern. Die mit dem SPD-Bürgerpreis ausgezeichnete Rentnerin verkaufte bei allen Gelegenheiten Unmengen selbstgemachter Marmelade, gestrickter Mützen und Flohmarktartikel, um mit dem Erlös bedürftige Kinder und Jugendliche, Kinderheime, Altenheime, Krankenhäuser und Notfallstationen in Rumänien zu unterstützen. Sie gründete eine Stiftung, mit der in Rumänien unter anderem Wohnungen für junge Erwachsene in der Ausbildung unterhalten werden.

„Wir haben dieses Jahr einiges gemeinsam mit der österreichischen Stiftung 'Future for children' auf die Beine gestellt“, berichtet Brigitte Wiedemann. Jüngstes Projekt sei die Einrichtung eines Ferienheims, das bedürftigen und kränklichen Kindern mit ihren Eltern, die nie aus ihrem Ort herauskommen, Erholung bieten soll. Die österreichische Stiftung habe hier die Kosten für die Sanierung eines bestehenden Gebäudes übernommen, die Mama-Rosa-Stiftung sorgt für die Inneneinrichtung. In diesem Jahr gingen bereits zwei große Transporte zu diesem Zweck nach Rumänien. Maßgeblich unterstützt worden sei man hier unter anderem vom Kindergarten in Bankholzen.

„Die Eltern haben eine wahre Flut an Hilfsgütern herbeigeschafft – alles was wir zur Eröffnung im Frühjahr brauchen“, berichtet. Brigitte Wiedemann. Nach dreijähriger Umbauzeit sei endlich auch das Stiftungsheim beziehbar. Ein weiteres Projekt, das mit Geldern der Österreicher umgebaut und von der Stiftung Mama Rosa eingerichtet wurde. Anfang Dezember ist eine Betreuerin mit drei Pflegekindern im Alter von drei, sieben und neun Jahren in das Haus eingezogen. Alle drei Kinder kommen aus zerrütteten Familien und waren seit einiger Zeit in verschiedenen staatlichen Einrichtungen untergebracht. Das Stiftungsheim ist auch zentraler Anlieferungsort für die Hilfsgüter. Die Betreuerin und vier weitere Personen verteilen die Güter an bedürftige Familien. Ebenso werden zwei Krankenhäuser, eine Notfallstation, ein Altenheim, ein Heim für psychisch kranke Kinder, zwei Schulen, ein Kindergarten, die Feuerwehr und ein Kinderheim versorgt.

„In diesem Jahr haben wir zudem viele Erstklässler für den Schulstart ausgestattet. Wir haben Lebensmittelgutscheine an Familien ausgegeben, die sonst ihren Kindern kein Vesperbrot in die Schule mitgeben können“, so Brigitte Wiedemann. An Ostern, zum Nikolaus und zu Weihnachten erhalten die Kinder in drei Orten Geschenkpäckchen mit Süßigkeiten. Drei junge Menschen habe man mit einem elektrischen Rollstuhl glücklich gemacht. Ohne diesen sei es ihnen nicht mehr möglich gewesen, das Haus zu verlassen. Insgesamt wurden in diesem Jahr von der Mama Rosa-Stiftung 150 Kartons mit Hilfsgütern und 20 Fahrräder verschickt.

Etwa 5000 Euro wurden für die Bedürftigen ausgegeben, ein Teil aus Spendengeldern. „Die Not ist riesig, und wir würden gerne noch mehr bewegen“, sagt Brigitte Wiedemann. Grenzen setze jedoch das Stiftungsvermögen, das hauptsächlich aus den drei Wohnungen bestehe, in die das meiste Geld investiert werden müsse. So könne man nur ein kleines Depot an flüssigen Mitteln bevorraten.

So kann man spenden

Spendenwillige können sich bei Fragen zu benötigten Hilfsgütern für den nächsten Transport im Frühjahr mit der Stiftungsrätin Brigitte Wiedemann unter der Telefonnummer (07732) 5 25 30 in Verbindung setzen.