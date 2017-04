Radolfzell Stiftung Euronatur feiert in Radolfzell das 30-jährige Bestehen

OB Martin Staab: Stadt nimmt Vorbildrolle in Sachen Umweltschutz ernst

Mit einem Festakt feierte die Stiftung Euronatur im Scheffelhof ihr 30-jähriges Bestehen. Die Stiftung mit Sitz in Radolfzell setzt sich für den grenzüberschreitenden Schutz von Wildtieren und ihren Lebensraum ein, sichert intakte Naturlandschaften und fördert eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes. Oberbürgermeister Martin Staab würdigte die Stiftung als eine Vorkämpferin für den Naturschutz. Im Dialog und Erfahrungsaustausch wolle die Stadt mit und von den Verbänden lernen und gemeinsame Projekte entwickeln, sagte Staab.

"Die Gründer von Euronatur wollten einen Artenschutz realisieren, der nicht an Grenzen halt macht", erläuterte Präsidentin Christel Schroeder in ihrer Festrede: "Der Schutz vor der Zerstörung zieht sich wie ein roter Faden durch die Stiftung." Lebensräume von Pflanzen, Tiere und Menschen würden durch den unkontrollierten Ressourcenverbrauch vernichtet. Damit verstehe sich das internationale Netzwerk als eine Organisation gesellschaftlicher Gegenwehr. Die Stiftung würde immer an einem konkreten Ort beginnen und die Betroffenheit derjenigen aufgreifen, deren Heimat bedroht sei.

Christel Schroeder schilderte die Vorgehensweise der Stiftung: Je stärker der Gegner sei, desto hartnäckiger und fantasievoller müsse das Schutzanliegen verteidigt werden. Die Strategien werden regional, national und auf der Ebene der Europäischen Union im Europarat vermittelt. Euronatur spreche mit der Weltbank ebenso wie mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Die Stiftung möchte nicht als Blockierer auftreten. Sie hinterfrage vielmehr die Folgen, den Nutzen und den Preis der Veränderungen und suche nach besseren Alternativen, beschrieb die Präsidentin das Selbstverständnis der Naturschutzorganisation. Das Save-Park-Netzwerk auf dem Balkan verbinde etwa Volksgruppen, die sich noch vor kurzem im Krieg befunden hätten. Durch diese Vernetzung würden ehemals verfeindete Gruppen befriedet.

Der Schweizer Mario Broggi ist seit 15 Jahren kritischer Wegbegleiter von Euronatur. An vielen Fronten würde sich die Stiftung an die Aufgaben der europäischen Naturerhaltung heranwagen, sagte der Forst-Ingenieur. Euronatur suche nach Verbündeten und unterstütze diese. Die Hilfe zur Selbsthilfe sei das große Verdienst von Euronatur, so der ehemalige Präsident der internationalen Alpenkommission. Ein besonderer Erfolg der Stiftung sei die Zurücknahme eines Beschlusses für die Errichtung zweier Wasserkraftwerke im Una-National-Park in Bosnien-Herzegowina, stellte Broggi fest. Ebenso bedeutsam sei der Rückzug der Weltbank bei der Finanzierung eines Schifffahrtsausbaus an der kroatischen Save.

Radolfzell sei mit dem Naturschutz eng verbunden, so Oberbürgermeister Martin Staab. Nach Hamburg und Berlin beherberge die "heimliche Umwelthauptstadt" die meisten hauptamtlichen Mitarbeiter in den Umweltverbänden. Seit 2009 hat die Stiftung Euronatur ihren Sitz in Radolfzell. OB Martin Staab begreift das als ein Bekenntnis zur Stadt. "Wir müssen beim Umweltschutz vorangehen und die Menschen mitnehmen, sonst können wir nichts erreichen", sagte Staab beim Festakt. Radolfzell nehme seine Vorbildrolle im Naturschutz ernst. Der kommunale Gebäudestand würde saniert, die Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umgestellt und die städtischen Dächer auf die Möglichkeit für die Photovoltaik überprüft. Die Stadt gebe ihren Bürgern Beratungen und Fördermittel, um sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Die Präsidentin von Euronatur zeigte sich nach der Rede des OB sichtlich überrascht über den Motor Radolfzell in Sachen Naturschutz.

Die Stiftung Euronatur

Mit ihren Natur- und Artenschutzprojekten möchte die Stiftung Euronatur laut eigener Aussage Europas Natur in ihrer Schönheit und Vielfalt erhalten. Sie sichert intakte Naturlandschaften und ökologisch wertvolle Kulturlandschaften. Dabei sollen mit Vorort-Initiativen Versäumnissen der Politik entgegengesteuert werden. Aktuelle Kampagnen sind der Save-Paradise-Forest zum Schutz der rumänischen Buchenurwälder sowie die Initiative „Rettet das blaue Herz Europas“ zum Erhalt der Balkanflüsse in ihrer ursprünglichen Prägung. (gla)