Radolfzell Stahringen gibt zum Stadtjubiläum ein Fest auf der Homburg

Wir machen Geschichte: Stahringen plant am 1. Juli ein Sommerfest mit Volleyballturnier im Rahmen des 750. Stadtjubiläums von Radolfzell.

Im Rahmen der Bürgerprojekte der Stadt Radolfzell lädt Olav Kromrey im Namen des Turn- und Sportvereins (TSV) und aller Stahringer am 1. Juli zum Sommerfest mit Livemusik auf die Homburg, dem Stahringer Hausberg. Teil des Sommerfestes ist das ebenfalls am ersten Juli-Wochenende stattfindende Open-Air-Volleyballturnier auf dem Sportplatz der Homburg.

Das Sommerfest ist eines von insgesamt fünf Stahringer Bürgerprojekten zum 750. Stadtjubiläum und steht im Zeichen der Gemeinschaftlichkeit. Traditionell bringt das vom TSV ausgerichtete Sommerfest alle Generationen aus der Umgebung zum Feiern auf die Homburg. Besonders im Jubiläumsjahr freuen sich alle Stahringer auf die Vielzahl an Veranstaltungen im Ortsteil und hoffen, nicht nur zum Sommerfest viele Besucher begrüßen zu können.

Bei dem seit vielen Jahren auf der Homburg ausgetragenen Volleyballturnier treten am 1. Juli Freizeitmannschaften aus der gesamten Hegau-Bodenseeregion an, während am 2. Juli die Dorfmeisterschaften ausgetragen werden. Von Kinder- bis Seniorenmannschaften sind alle Altersgruppen vertreten.

Olav Kromrey engagiert sich seit vielen Jahren als Übungsleiter des Volleyballteams und bezeichnet Volleyball als verbindenden Sport, in dem alle Altersklassen ohne Konkurrenzkampf gemeinsam Sport treiben. Besonders mit der Volleyballmannschaft in der Kernstadt besteht seit vielen Jahren eine enge Kooperation, bei der man gemeinsam trainiert und im Sommer wöchentlich Beachvolleyball spielt.

Seit 2004 lebt der Arzt und Hobby-Volleyballer im Radolfzeller Ortsteil. "Das Stahringer Dorfleben ist von einem großen Zusammenhalt geprägt und bei den vielen großen und kleinen Veranstaltungen trifft sich das ganze Dorf", berichtet Olav Kromrey. Unter seiner Leitung feiert die Volleyballmannschaft große Erfolge bei Turnieren und belegte im letzten Jahr unter anderem in Steißlingen und Überlingen jeweils den ersten Platz.