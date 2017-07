Radolfzell-Stahringen Stahringen: Dorfplatz soll für ein lebendiges Miteinander umgestaltet werden

Eine neue Dorfmitte ist ein zentrales Anliegen der Stahringer Ortschaftsräte. In der jüngsten Sitzung des Gremiums gab es erste Entwürfe.

Ortsvorsteher Hermann Buhl ließ es in der jüngsten Sitzung des Stahringer Ortschaftsrates nicht an Deutlichkeit mangeln: „Die Fläche am Bahnhof hat bisher keine Aufenthaltsqualität, und die Gestaltung einer neuen Dorfmitte auf diesem Platz ist ein zentrales Anliegen unseres Ortschaftsrates“, sagte er.

Während das historische Bahnhofsgebäude ein Blickfang darstellt, präsentiert sich der Bahnhofsplatz eher nüchtern und wird vor allem als Bushaltestelle und Parkplatz genutzt. Henryk Haberl vom Fachbereich für Stadtplanung und Baurecht der Stadt Radolfzell hat die Experten des Landschaftsarchitekturbüros „Freiraum-Werkstatt“ mit der Planung beauftragt. Basierend auf einer von Bürgern und Mitgliedern des Ortschaftsrates in einem Workshop erstellten Wunschliste hat Landschaftsarchitekt Sascha Deißler drei Konzepte entwickelt. So soll der neugestaltete Platz Bürger und Touristen zum Verweilen einladen und auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und der Allgemeinheit ausgerichtet sein. „Unser Konzept hat das vorrangige Ziel, den Platz zu beleben, und entsprechend haben wir auch den Wunsch berücksichtigt, ein lebendiges Element in Form eines Brunnens zu integrieren“, erklärte Sascha Deißler. Gleichzeitig soll der Bahnhofsplatz auch künftig für die Ausrichtung des beliebten Dorffestes geeignet sein und Raum für den Narren- und Maibaum bieten. Schließlich gehöre der Stahringer Maibaum zu den schönsten der Umgebung.

Nachdem laut Henryk Haberl die Haushaltsanmeldung der Planungsmittel bereits im Juli des vergangenen Jahres erfolgt ist, schlug er zur weiteren Feinplanung einen zeitnah stattfindenden Bürgerworkshop vor. Parallel müsse dringend geklärt werden, ob Bushaltestelle samt Wendeschleife vom Bahnhofsplatz auf einen anderen Standort verlegt werden können, um diese Fläche in die Gestaltung Dorfplatzes integrieren zu können.

Mit großem Interesse verfolgte auch Oberbürgermeister Martin Staab die Planungen zur Dorfplatzgestaltung. Er sei sich der Dringlichkeit dieses Vorhabens bewusst, so Staab. Die vom Ortschaftsrat präsentierte große Einigkeit gepaart mit einer Feinplanung gemeinsam mit den Stahringer Bürgern seien laut Staab Garant für eine erfolgreiche Umsetzung.