Radolfzell Stadtwerke wollen Stadtbus für Radolfzeller attraktiver machen

Die Kunden erwarten mehrere Neuerungen: So fährt die Linie 2 ab sofort im Viertelstundentakt und hält auf beiden Seiten der Tegginger Straße. Die Linie 3 entfällt, der Altbohl wird von Linie 4 mitversorgt

Busfahren soll für Radolfzeller attraktiver werden. Das hat einen Grund: Die Stadtverwaltung möchte in ihrem Mobilitätskonzept damit dazu beitragen, das Parkplatzproblem zu lösen: mehr Fahrgäste im Stadtbus, weniger Individualverkehr auf den Straßen.

Die Veränderungen, die die Attraktivität des Busfahrens steigern sollen, erfolgen schrittweise. Aktuell haben die Stadtwerke als Betreiber des Stadtbusses einige Maßnahmen zur Umstrukturierung vorgenommen: So fährt ab sofort die Linie 2 eine engere Taktung. Statt jede halbe Stunde verkehrt sie viertelstündlich und fährt zudem in beide Richtungen durch die Tegginger Straße. Einige Haltestellen werden künftig allerdings nicht mehr angefahren. Die Linie 3 werde abgeschafft, wie Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke beim Pressegespräch erläutert. Dafür werden zwei Haltestellen im Altbohl, Stockacher Straße und Siedlerbrunnen, auf dem Rückweg von Linie 4 bedient. "Bei den Linien 3 und 4 handelte es sich um zwei ineffiziente Linien", erläutert Reinhardt, deshalb habe man sie nun zusammen gelegt. Die Bewohner der Weinburg könnten zusätzlich die Linie 6 nutzen, die Liggeringen mit der Kernstadt verbindet und über Haltepunkte bei Unterstürzkreut und Weinburg verfügt.

Weitere Neuerungen sollen demnächst folgen. Ein halbes Jahr lang hat sich eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Vertretern der Stadtwerke, des Jugendgemeinderats und des Seniorenrats mit der Frage beschäftigt, wie man den Stadtbusverkehr verbessern könne. Ein zentraler Wunsch betrifft dabei die Verlängerung der abendlichen Verkehrszeiten durch ein Anruf-Sammel-Taxi. Die Stadtverwaltung wolle dies in ihrem Mobilitätskonzept umsetzen, es bedürfe noch der Zustimmung des Aufsichtsrats, wie Reinhardt erläutert. Mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) sollen vor allem die Buslinien in die Ortsteile in den Abendstunden verstärkt werden: Personen, die befördert werden möchten, würden sich bei der Rufbuszentrale melden, die dann zu einer vereinbarten Uhrzeit ein Taxi schickt.

Günter Oschwald, Mitglied im Seniorenrat, hat an der Entwicklung des Konzepts für das AST mitgewirkt. Grundsätzlich sieht er die größten Defizite beim Stadtbus bei der Anbindung der Ortsteile, vor allem am Wochenende. "Liggeringen und Böhringen sind von Samstagmittag bis Sonntagabend zum Beispiel gar nicht versorgt", erklärt er. Das AST könnte solche Versorgungslücken ausgleichen, es solle vor allem in den Abendstunden, aber auch bei Festveranstaltungen im Milchwerk eingesetzt werden.

Mit der Nutzung des Stadtbusses durch Senioren stehe es ohnehin nicht zum Besten, diese liege bei etwa fünf Prozent. Oschwald hofft, mehr Senioren zum Umstieg auf den Stadtbus bewegen zu können. "Wenn wir den Senioren ein optimiertes Angebot bieten, wird es eher genutzt". Eine Testphase könnte zeigen, ob das Angebot angenommen wird.

Auch bei der Digitalisierung wollen die Stadtwerke ihren Fahrgästen mehr bieten. Durch GPS-Ortung ist der Standort jedes Busses bereits jetzt leicht ermittelbar. Fahrgäste sollen künftig über ihr Smartphone den QR-Code an der Haltestelle einscannen und den Standort ihres Busses genau ermitteln können – und wissen damit rechtzeitig, ob sie etwa einen Anschlusszug erreichen. "Technisch ist das schon jetzt möglich", erläutert Udo Rothmund, Prokurist bei den Stadtwerken. Geplant sei, das System in die Stadtbus-App zu integrieren, das werde vermutlich bis 1. Juli eingeführt. Fahrgäste können dann ihr Fahrscheinticket über eine App erwerben und auf ihr Smartphone laden.

Damit die Radolfzeller Stadtbusse künftig leicht von den SBG-Bussen zu unterscheiden sind, bekommen sie ein neues Erscheinungsbild: ganz in weiß, die Busse wurden kurzerhand mit Folie überklebt. Es wird sich zeigen, wie viele Radolfzeller Fahrgäste von den Angeboten zu überzeugen sind.

Neues beim Nahverkehr