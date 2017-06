Radolfzell Stadtverwaltung will Tauben umsiedeln

Geplant werden unter anderem Maßnahmen, um die Vermehrung der Tiere zu reduzieren. Der Umweltbeauftragte Rainer Bretthauer sieht die Methode, das Regensburger Modell, als artgerecht an

Sie sind ein prägendes Motiv für den Frieden und auch die Brieftaube ist zu einigen Ehren gekommen. Darüber hinaus sorgen sie in Städten für jede Menge Ärger: die Stadttauben. Radolfzell will nun etwas gegen die mäßig beliebten, sich rasch vermehrenden Innenstadtbewohner unternehmen.

Handlungsbedarf sieht die Stadtverwaltung schon seit geraumer Zeit. Im Dezember 2016 forderte sie Bürger auf, zu melden, an welchen Stellen es Ärger mit Tauben gebe. Es seien 25 Meldungen von Bürgern, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik, davon betrafen einige die Kernstadt, außerdem die Ortsteile Markelfingen und Böhringen. Die Verwaltung beauftragte die Firma Astum, den Taubenbestand zu erfassen, diese zählte 600 Tauben; der tatsächliche Bestand dürfte bei 900 liegen.

Einig ist man sich in Gemeinderat und Stadtverwaltung, dass man etwas unternehmen will. Der Planungsausschuss hat dem Vorhaben der Stadt zugestimmt, die Firma Astum zu beauftragen, eine Umsiedlung der Tauben vorzunehmen. Das Vorgehen entspricht dem sogenannten "Regensburger Modell". Dabei ist die Grundidee, die Tauben schrittweise einzufangen und außerhalbder Altstadt in einem Gebäude mit einer Voliere anzusiedeln. Das Regensburger Modell wurde bisher exklusiv von der Firma Astum an der Regensburger Universität umgesetzt. Nach einerEingewöhnungszeit akzeptierten die Tauben den neuen Standort, so die Auskunft des Gutachters in der Sitzung des Planungsausschusses.

Parallel zu der Umsiedlung überwacht die Stadt das Fütterungsverbot und setzt eventuell weitereVergrämungsaktionen um.

Wohin genau die Tauben umgesiedelt werden sollen, stehe noch nicht fest, berichtet Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer im Fachbereich Stadtplanung, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Geplant sei in jedem Fall die Errichtung von betreuten Taubenschlägen. Durch sie würden die Tiere angelockt und man könne Maßnahmen treffen, um die Fortpflanzung einzuschränken. Das Projekt soll unter Federführung der Abteilung Landschaft und Gewässer umgesetzt werden, Frank Wilm von der Firma Astum steht als Berater zur Seite und auch Rainer Bretthauer soll als ehrenamtlicher Umweltbeauftragter der Stadt einbezogen werden.



Der Biologe sieht das Regensburger Modell als "die derzeit einzige vernünftige Methode" an, das Aufkommen der Stadttauben zu reduzieren. Konkret sei geplant, eine Fanganlage im Höllturm einzurichten. "Dort werden die Tiere in einem Zwinger gehalten und angefüttert. Außerdem bekommen sie Brutmöglichkeiten, allerdings werden die Eier gegen Gipseier ausgetauscht". So würde den Tieren die Möglichkeit der Vermehrung genommen, die Zahl der Tauben reduziere sich automatisch. Bretthauer hält das Regensburger Modell für eine tier- und artgerechte Methode, mit der Taubenbevölkerung umzugehen. Man nehme den Tieren einzig die Möglichkeit, sich unkontrolliert zu vermehren, ansonsten sei für sie gesorgt. Wohin die Tauben nach einer ersten Phase umgesiedelt werden, sei noch unklar, eventuell komme das Areal in der Nähe der ZG Raiffeisen in Frage.

Das Problem der Tauben in Städten sei im Übrigen ein hausgemachtes, erläutert Bretthauer. Die Stadttaube stammt von der Felsentaube ab, die ursprünglich in Stufenabsätzen an Felsmauern brütete. Aus dieser Art züchtete der Mensch die Haustaube, die an den Menschen gewöhnt ist und keine Scheu hat. "Eine Reihe von Menschen füttert die Tiere in Cafés, das verstärkt das Problem", sagt Bretthauer.

Die Kosten für die Umsiedlung sind noch nicht geklärt. Derzeit sind 10 000 Euro im Haushalt für das Projekt eingestellt. Laut einer groben Kostenschätzung könnte die Umsetzung im Höllturm etwa 40 000 Euro kosten, in der Scheune in Böhringen etwa 10 000 Euro. Die ersten Schritte sollen im Jahr 2018 unternommen werden, so Wolfgang Keller.

