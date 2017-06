Radolfzell Stadtrat Walter Hiller drückt beim Pflegeheim-Neubau aufs Tempo

Gespräche der Stadt Radolfzell mit der Rechtsaufsicht im Regierungspräsidium Freiburg drehen sich um die Finanzierbarkeit

Radolfzell – Der Baubeginn für das neue Pflegeheim der Spitalstiftung auf der Mettnau war ursprünglich auf Ende des Jahres angesetzt. Davon ist keine Rede mehr, es gibt noch keine konkreten Baupläne, weil es keine genehmigte Finanzierung gibt. Stadtrat Walter Hiller zeigt deutliche Anzeichen von Ungeduld: "2019 ist unser Altersheim eigentlich nicht mehr genehmigungsfähig." Weil 2019 die gesetzliche Einzimmerverordnung auch für bestehende Pflegeheime greift.

Im Heilig-Geist-Spital in der Altstadt gibt es 68 Einzelzimmer und 32 Plätze im Doppelzimmer. Ein Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist verworfen worden, ein Neubau auf dem Gelände des früheren Schwesternheims mit 98 Einzelzimmern neben dem Krankenhaus Radolfzell ist konzipiert. Doch die Umsetzung der Pläne stockt, das Regierungspräsidium Freiburg hat als Rechtsaufsicht für die städtische Spitalstiftung noch grundsätzlichen Klärungsbedarf, wie Pressesprecher Matthias Henrich sagt: "Bei einer Stiftung muss man bei der Finanzierung ganz genau aufpassen, der rechtliche Rahmen muss stimmen."

Sprich: Das Regierungspräsidium verlange bei der Finanzierung eine weitaus höhere Eigenkapitalquote als etwa eine Bank bei einem Bauherrn, sagt Bürgermeisterin Monika Laule. Das neue Pflegeheim auf der Mettnau ist mit knapp zwölf Millionen Euro veranschlagt, der Einbau von 50 Pflegewohnungen und 24 Tagespflegeplätzen im bestehenden Heilig-Geist-Spital soll nach einer ersten Berechnung weitere 7,7 Millionen Euro kosten. Seit einem Jahr ist Sozial-Bürgermeisterin Monika Laule mit den Vertretern des Regierungspräsidiums im Gespräch. Das vom Gemeinderat beschlossene Altenhilfekonzept habe die Gesprächspartner in Freiburg überzeugt. "Jetzt müssen wir beweisen, dass die Stiftung finanziell das tragen kann."

Für Walter Hiller ist das keine Frage: "Die Stiftung hat Vermögen, sie hat Grund und Boden." Deshalb drängt er auf ein schnelles Verfahren beim Bebauungsplan "Stürzkreut Süd" für die etwa ein Hektar große Wiesenfläche zwischen Weinburgbebauung und der Kreisstraße nach Möggingen vor der Lohrinsel. Die Grundstücke gehören alle der Stiftung und der Stadt. "Die Zeit ist reif", sagt Hiller. Der vorgeschlagenen Bebauung mit sechs Einfamilienhäusern und zwei Wohnblöcken räumt er auf dem Markt große Chancen ein. Der Verkehrslärm soll mit einem Schutzwall entlang der Kreisstraße abgehalten werden.

Im Planungsausschuss hat Hiller eine Verzögerung des Bebauungsplan-Entwurfs vehement bekämpft: "Ich lasse dieses Altersheim nicht gefährden, wir müssen 2018 abschließen." Nur dann können die Grundstücke in den Verkauf, dann erhöht sich das Eigenkapital für den Spitalfonds zur Finanzierung des Pflegeheims auf der Mettnau. "Die Werte müssen für den Neubau realisiert werden", fordert Hiller.

Der Stadtrat der Freien Wähler ist auch sauer, weil der Sachstandsbericht im Spitalausschuss ohne Begründung zurückgezogen worden war. Dafür hat OB Martin Staab eine Erklärung: "Wir haben die Vorlage nicht fristgerecht zustellen können." Jetzt steht die Zukunftsplanung für das Altenpflegeheim "Hospital zum Heiligen Geist" auf der Tagesordnung des Gemeinderats am Dienstag, 4. Juli. Sozialbürgermeisterin Monika Laule hofft, mit guten Nachrichten zu überzeugen. Sie glaubt nicht, dass bei einem späteren Baubeginn auf der Mettnau dem bestehenden Pflegeheim in der Altstadt mit seinen Doppelzimmern im Sommer 2019 die Genehmigung durch die Heimaufsicht entzogen wird: "Wenn das Landrats­amt sieht, dass wir in der Umsetzung der Planung sind, dann bekommen wir eine Ausnahmegenehmigung."

Der Bebauungsplan Stürzkreut Süd für die Fläche unterhalb der bebauten Weinburg bis zur Kreisstraße vor der Lohrinsel steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats am Dienstag, 4. Juli, ab 15 Uhr. Für den Bebauungsplan ist ein beschleunigtes Verfahren vorgesehen. Der in Teilbereichen vorhandene Lärmschutzwall mit Gehölzstrukturen soll bis auf Höhe der Kapelle St. Anna fortgeführt werden.