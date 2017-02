Radolfzell Stadtpfarrer Hauser sieht eine hohe Qualität der Fasnacht für Radolfzell

Seelsorgeeinheit wirkt bei der Feier 750 Jahre Stadt Radolfzell aus der zweiten Reihe mit

Radolfzell – Wenn Fasnacht ist, duckt sich der katholische Stadtpfarrer Michael Hauser nicht weg, er macht mit. Er trägt jedes Jahr den Narrenspiegel der Narrizella Ratoldi in seinen Kalender ein: „Ich versuche, immer montags zu gehen.“ Nach zehn Jahren in Radolfzell wagt Hauser die Einschätzung: „Am Montag ist die letzte Vorstellung, da sind die Akteure am lockersten.“

Michael Hauser fühlt sich vom Programm auch intellektuell angesprochen: „Das ist Qualitätsfasnacht mit oft nur kleinen, gut gesetzten Spitzen.“ Ins Stadtgeschehen Eingeweihte seien auch in diesem Jahr wieder ganz auf ihre Kosten gekommen. Hauser freut sich über die Unverwechselbarkeit und den Inhalt im Vergleich zur Fernsehfasnacht im Konzil: „Der Narrenspiegel ist von der Qualität der Aufführung her reif fürs Fernsehen, aber von den Zuschauer außerhalb von Radolfzell würde das keiner verstehen.“ Das imponiert dem Stadtpfarrer, wie die Gardisten dieses Niveau über vier Stunden durchziehen: „Diese hohe Qualität ist immer auf unsere Stadt bezogen.“

Diese Vorstellung hat Michael Hauser in seiner Meinung bestärkt: „Zwei Dinge wird es in 50 Jahren in Radolfzell noch geben: Das Hausherrenfest und die Fasnacht.“ Beide jährlich wiederkehrenden Ereignisse seien für die Menschen hier unheimlich wichtig: „Sie geben Halt über Generationen hinweg.“ Wie an der Fasnacht versammelt sich am dritten Sonntag im Juli fast die halbe Stadt zum Gottesdienst auf dem Marktplatz: „Das Hausherrenfest hat etwas, das Menschen innerlich anspricht, die sonst keine religiösen Anknüpfungspunkte haben“, empfindet Hauser das Radolfzeller Patrozinium als ein Ereignis, das Kirche und Stadt gemeinsam prägen.

Das sei auch seine Aufgabe, diese Gemeinsamkeit weiterzugeben. Denn, sagt Hauser: „Fasnacht und Patrozinium ist nicht mehr überall das, was ganze Städte bewegt, das habe ich noch nie so erlebt wie hier.“ Etwa, wenn er das mit seiner Heimatstadt Heitersheim im Breisgau vergleiche. Die Fasnacht dort sei mehr eine Veranstaltung der Zunft, die Bedeutung des Patroziniums des Heiligen St. Bartholomäus sei abgeflaut. Das Gegenteil sei in Radolfzell der Fall: „Für mich hat das auch etwas damit zu tun, dass Radolfzell eine geistliche Gründung ist. Das spürt man.“

Nach geltender Geschichtsforschung hat Bischof Radolf von Verena im Jahr 826 auf Reichenauer Klostergrund am Nordwestufer des Untersees seine Zelle gebaut, die „cella ratoldi“. Die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1267 wertet Pfarrer Hauser „als politisches Datum“, obwohl sie vom Abt Albrecht von der Reichenau verliehen worden sind. „Die Reichenau habe damals an Bedeutung verloren und ich kann mir vorstellen, dass der Abt sich durch die Verleihung der Stadtrechte an Radolfzell die Verbundenheit sichern wollte.“

Deshalb sind für Hauser die Feierlichkeiten zum Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht in gewisser Hinsicht ein „Probelauf“ für das 1200-jährige Bestehen von Radolfzell im Jahr 2026. Gemäß dieser Einschätzung beteiligt sich die Seelsorgeeinheit St. Radolt beim rein städtischen Anlass: „Wir wirken aus der zweiten Reihe mit“, verspricht Hauser.

So wenig ist das nicht: Der Filmclub Singen-Radolfzell habe zusammen mit den sechs katholischen Kindergärten einen Film gedreht. „Er wird gerade geschnitten und wird wunderschön“, sagt Hauser. Dazu geben die ­Münsterbläser mit Münsterkantor Andreas Jetter ein Konzert im Münster. Und das ­Hausherrenfest ist in den Terminkalender des Jubiläumsprogramms eingebettet. „Das Miteinander in der Stadt ist uns ein Anliegen“, sagt Michael ­Hauser. Auch das mit den Narren. Nach dem Narrenbaumsetzen lädt der Pfarrer sie ins Pfarrhaus ein: „Sie kommen gerne.“

Zwei Jubiläums-Projekte

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 750 Jahre Stadt Radolfzell beteiligt sich die katholische Seelsorgeeinheit Ratolt mit zwei Projekten: